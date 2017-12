Începe Festivalul Internaţional de Film de la Berlin

În atmosfera de creştere economică accentuată, care se materializa în amplul proces de reconstrucţie după distrugerile provocate de cel de-al Doilea Război Mondial, în anul 1951, Consiliul de Control al Aliaţilor a decis că era cazul ca democratizarea şi desnazificarea Germaniei să fie accelerată, iar un festival de film care să readucă atmosfera cosmopolită a Berlinului interbelic şi să reînnoiască tradiţia cinematografică a ţării s-a dovedit a fi o idee bună. Organizat, anual, din 1978, Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, cunoscut şi sub numele de Berlinală, a devenit, pe parcursul celor 59 de ediţii, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din lume. Puţini şi-ar mai putea aduce aminte de adevăratele intenţii ale organizatorilor şi iau drept sigure atmosfera şi mesajul democratic pe care cea de-a şaptea artă le inspiră. În acest an, festivalul are loc în perioada 5 - 15 februarie şi propune cinefililor şi profesioniştilor circa două sute de filme, majoritatea premiere mondiale şi internaţionale.

Ca orice festival organizat într-o mare capitală, Berlinala asigură un echilibru între producţiile comerciale, care asigură prezenţa unor vedete ale marelui ecran şi filmele de autor, care asigură locul cinematografiei în rîndul artelor. Printre celebrităţile care vor fi prezente în cadrul festivalului se numără Demi Moore şi Michelle Pfeiffer, Clive Owen sau Jude Law. România este reprezentată de două scurtmetraje, programate chiar în primele zile ale festivalului. Este vorba despre „Bric-Brac”, un scurtmetraj de 18 minute, în regia lui Gabriel Achim şi „Renovare”, semnat de Paul Negoescu, de 24 de minute. Totodată, la Berlin va avea premiera mondială şi filmul de debut al regizorului Radu Jude, intitulat „Cea mai fericită fată din lume”, care va rula în secţiunea Forum. Actriţa Anamaria Marinca este prezentă atît în competiţia oficială, cu filmul „Storm”, regizat de germanul Hans-Christian Schmid, dar şi cu filmul „The Countess”, în regia lui Julie Delpy în afara competiţiei, în programul Overview. Totodată, criticul de film Mihai Chirilov va reprezenta România în juriul FIPRESCI.

Cea mai spectaculoasă participare o are însă co-producţia „Katalin Varga”, scrisă şi regizată de britanicul Peter Strickland, o coproducţie România/Marea Britanie/Ungaria, în competiţia oficială. După 16 ani de la precedenta prezenţă a unui lungmetraj românesc în competiţie, marcată de lungmetrajul „Patul conjugal”, în regia lui Mircea Daneliuc, filmul de debut al lui Peter Strickland, care are un producător român majoritar, a reuşit să pătrundă în cercul select al competiţiei. Producătorii români sînt Tudor şi Oana Giurgiu, din partea Libra Film, alături de regizorul britanic. Un număr de 26 de filme din competiţia oficială îşi dispută premiile Berlinalei. De-a lungul anilor, festivalul de la Berlin a încununat cu lauri regizori români, precum Cristi Puiu pentru scurtmetrajul „Un cartuş de Kent şi un pachet de cafea” sau Bogdan Mustaţă, pentru „O zi bună de plajă”.