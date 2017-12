Începe furtuna în PD-L

Anul 2010 nu putea începe fără un scandal în PD-L. Specialişti în acest domeniu, pedeliştii sar fără menajamente unul la gâtul altuia. Marţi, europarlamentarul Cristian Preda atenta elegant la jugulara noului candidat portocaliu la un loc în Parlament, Honorius Prigoană. Tot europarlametarul PD-L susţinea marţi, că partidul care l-a propulsat la Bruxelles are nevoie de o busolă în ceea ce priveşte drumul doctrinar. Atacul lui Preda a continuat şi ieri, ţinta sa fiind acelaşi Honorius Prigoană. Potrivit lui Preda desemnarea lui Honorius Prigoană drept candidat la alegerile parlamentare parţiale este “\"semnul unei tendinţe clare de oligarhizare a PD-L”. El îi transmite totodată lui Emil Boc că poate îmbrăţişa orice opinii, dar e bine să vadă şi consecinţele lor. “Preşedintele Băsescu a asumat această credinţă cu forţă şi PD-L a subscris discursului anti-oligarhi. A făcut-o şi domnul Boc. Numai că PD-L în general şi domnul Boc în particular au o problemă dacă văd oligarhia doar în curtea adversarilor”, a continuat Preda. Replicile nu au întârziat să apară. Vicepreşedintele PD-L Ioan Oltean a declarat că nu poate spune că PD-L nu resimte nevoia unei modernizări, dar a susţinut că aceasta nu se poate face din afara partidului. “Această modernizare nu poate fi făcută din afara partidului, nu poate fi făcută prin voci singulare spuse pe bloguri. Un partid se modernizează din interior, un partid se reformează prin participarea tuturor membrilor şi nu a unor membri singulari, unor voci singulare, aşa cum am spus, a căror manifestare este resimţită doar pe bloguri personale şi nu în interiorul partidului”, a declarat Ioan Oltean. Cu toate acestea, Oltean deplânge faptul că PD-L nu are o politică de cadre evidentă. “PD-L are o problemă, în sensul că nu a avut niciodată o politică de cadre foarte bine susţinută, foarte bine consolidată. În această privinţă, nu numai eu, ci şi mulţi alţi membri marcanţi ai partidului realizează acest lucru”, afirmă Oltean. Fără a avea un răspuns concret la toate problemele ridicate de Cristian Preda, preşedintele PD-L, Emil Boc a oferit un răspuns pur politic în spatele căruia se ascunde o adevărată furtună. Boc, a răspuns, ieri, acuzaţiilor aduse de europarlamentarul Cristian Preda privind oligarhizarea PD-L, precizând că în partid libertatea de exprimare este garantată. “Evident sunt pregătirile pentru congresul partidului, ce va fi organizat anul acesta, unde fiecare membru de partid are dreptul să îşi spună punctul de vedere”, a declarat Boc.