Începe Maratonul Internațional Brașov! Record de participanţi!

Organizatorii Maratonului Internațional Brașov powered by Telekom Sport anunță un număr record de 3.500 de pasionați de mișcare înscriși la startul celei de-a patra ediții, cu peste 800 de concurenți mai mult decât la competiția din 2017.

Maratonul panoramic al României atrage, prin statutul de membru acreditat AIMS, prin organizare și calitatea traseului, peste 100 de sportivi străini, din 31 de țări. "A patra ediție ne aduce un număr record de participanți, iar validarea calității competiției vine și din afluxul de sportivi străini aliniați la start. Argentina, China, Noua Zeelandă sau Nigeria sunt doar câteva dintre țările din care vin participanții înscriși la startul maratonului panoramic al României. Aducem sportivi din întreaga lume la Brașov, în cadrul unui eveniment care generează emulație în lumea sportului, care atrage tot mai mulți tineri la start, dar și susține importante cauze umanitare", a declarat Bogdan Antohe, Vicepreședinte Smart Atletic.

Competiția din inima Transilvaniei, cu start și finiș în Piața Sfatului, alergare pe cele mai importante străzi din Brașov și traseu ce ajunge până în Poiana Brașov, strânge participanți din țări precum Albania, Algeria, Argentina, Bulgaria, China, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Iran, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Marea Britanie, Maurițius, Moldova, Nigeria, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Pakistan, Polonia, Rusia, Singapore, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Turcia și Ungaria. “De la an la an, acest eveniment reprezintă mai mult decât o competiție sportivă. Maratonul Internațional Brașov înseamnă calitate, recunoaștere, depășirea limitelor și susținere pentru cei aflați în dificultate. Ca în fiecare an, Fundația Telekom Romania susține componenta socială a acestei competiții. Editia 2018 este una de amploare, avand un numar record de participanți, atat din tara, cat si din strainatate”, a declarat Ionela Păunică, Senior Coordonator PR, Telekom Romania și Director Executiv, Fundația Telekom Romania.

Prin intermediul Fundației Telekom Romania, o parte din taxele înregistrate la eveniment vor fi direcţionate către braşoveanul Robert Cadar, alergător și fotograf diagnosticat cu o formă rară de cancer, precum şi donaţiile colectate prin intermediul platformei Galantom. Totodată, din acest an, Crosul Universității Transilvania intră, în premieră, sub umbrela Maratonului Internațional Brașov powered by Telekom Sport și va alinia la start peste 500 de studenți pasionați de mișcare. Nu în ultimul rând, în premieră, clubul sportiv Corona va alinia la start 500 de sportivi legitimați.

Organizatorii au pregătit două zile de spectacol, 19 și 20 mai, în care participanții și publicul se vor bucura din plin de atmosfera și surprizele unui eveniment de anvergură, acreditat din 2017 conform standardelor AIMS, cel mai important for internațional din domeniu.

Maratonul Internațional Brașov powered by Telekom este un eveniment sportiv de masă, un prilej de sărbătoare pentru orașul gazdă, dar și de promovare și descoperire a obiectivelor turistice, culturale și gastronomice din România. La toate cursele, primii clasați la masculin, feminin și în funcție de categoriile de vârstă vor fi premiați financiar, dar și cu diplome, cupe, produse și servicii sportive, iar toți participanții vor primi un kit generos de concurs și o medalie specială.

Maratonul Internațional Brașov este un eveniment organizat de Asociația Șapte Scări și ACS Smart Atletic, powerd by Telekom Romania – partenerul principal al evenimentului, Consiliul Județean Brașov, Primăria Brașov, Federația Română de Atletism - parteneri instituționali. Sponsorii evenimentului sunt: Cinema One, Eva Energy, Banca Transilvania, Intersport, Temad, Paradisul Acvatic, Dorna, PowerBar, Superland Columbia, Brașov Trail Adventures - parteneri tehnici, Gral Medical - partener prevenție și Telekom Sport, Virgin Radio - parteneri media. Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe site-ul www.maratonulbrasov.ro și pe pagina de Facebook a competiției, www.facebook.com/maratonulbrasov.