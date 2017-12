Începe Maritimo Game Mania 2013

Continuând tradiţia începută anul trecut, Maritimo Shopping Center îi invită pe toţi pasionaţii de jocuri pe console PS3 la Game Mania, ediţia 2013 - competiţie care va avea loc la Intrarea 1 (zona Hervis, Domo) şi va începe astăzi, de la ora 16.00. Potrivit organizatorilor, duminică se va disputa tabloul principal şi vor avea loc şi premierile. Toţi iubitorii de gaming, amatori sau profesionişti, sunt aşteptaţi să-şi transforme hobby-ul în posibilitatea de a câştiga vouchere de cumpărături şi alte premii-surpriză.

TREI COMPETIŢII La ediţia din acest an, Game Mania reuneşte împătimiţi a trei competiţii, fiecare joc având podiumul şi premiile lui. Cele trei jocuri alese sunt FIFA 2014, GRID 2 şi Mortal Kombat Komplete Edition. Competiţia la FIFA 2014 va avea loc 1 vs. 1 în tablouri piramidale, în aşa fel încât primii doi din fiecare tablou vor trece mai departe spre tabloul principal, care se va disputa duminică. Se va juca folosindu-se setările standard. În cazul competiţiei de GRID 2, toţi participanţii vor juca pe un sistem time attack (cel mai bun timp), unde cei mai buni patru timpi din competiţie vor forma podiumul de premiere. Se va juca folosindu-se setări standard, aceeaşi maşină şi aceeaşi planşă pentru toată lumea, fiecare participant având dreptul la două tururi, în încercarea de a stabili cel mai bun timp. În ceea ce priveşte Mortal Kombat Komplete Edition, se vor folosi setările standard, competiţia va avea loc 1 vs. 1 în tablouri piramidale, în aşa fel încât primii doi din fiecare tablou vor trece mai departe spre tabloul principal, care se va disputa duminică.

PREMII IMPORTANTE Premiile oferite de organizatori sunt importante, la fel ca şi anul trecut. Astfel, la FIFA 2014, câştigătorul premiului I va primi trei vouchere a câte 500 de lei, ocupantul locului al II-lea va fi răsplătit cu două vouchere a câte 350 de lei, iar pentru locul al III-lea se va acorda un voucher de 500 de lei. Mai mult, pentru locul al IV-lea se va primi un voucher de 250 de lei. Pentru GRID 2, ocupantul locului I va primi două vouchere a câte 500 de lei, premiul al II-lea constă într-un voucher de 600 de lei, premiul al III-lea - un voucher de 300 lei, iar locul al IV-lea - un voucher de 100 de lei. De asemenea, premiile pentru Mortal Kombat Komplete Edition sunt: locul I - două vouchere a câte 500 de lei, locul al II-lea - un voucher de 600 de lei, locul al III-lea - un voucher de 300 de lei şi locul al IV-lea - un voucher de 100 de lei.

Înscrierile se fac la Info Desk-ul Maritimo sau la locul de desfăşurare a competiţiei, în limita locurilor disponibile.