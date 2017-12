Începe noul an universitar

Ministrul pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu, va fi prezent mâine, 28 septembrie, la Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa, pentru a deschide noul an universitar 2013 - 2014. Festivitatea va avea loc în Aula Magna a universităţii, de la ora 10.00. Cadrele didactice, studenţii şi părinţii sunt aşteptaţi să ia parte la evenimentul de mare importanţă pentru comunitatea academică tomitană şi pentru şagunişti. Invitaţi de onoare sunt membri ai corpului diplomatic, parlamentari, autorităţi locale şi alte personalităţi ale Constanţei. Pe de altă parte, Universitatea „Ovidius” Constanţa are programată festivitatea de deschidere a anului universitar 2013 - 2014 luni, 30 septembrie, de la ora 9.00, la Campusul Universitar (Aleea Universităţii nr. 1). Totodată, în 30 septembrie şi 1 octombrie, fiecare facultate de la „Ovidius” va organiza o întâlnire cu studenţii şi profesorii, marcând debutul noului an universitar.