Începe „Out of Doors Fest”

Rockeri din toată țara vin, în acest weekend, la Mamaia, pentru a petrece două nopți zgomotoase și incendiare. Cea de-a doua ediţie a festivalului de muzică rock „Out of Doors Fest”, organizat de clubul Doors, se deschide astăzi, de la ora 18.00, pe plaja Doors Beach din Mamaia Nord și se desfășoară pe parcursul a două seri consecutive. În deschiderea serii de astăzi vor cânta Cristian Parmac Band, Shades of Indigo, Treișpe Cuvinte și Sunshine Experiment, iar programul va continua, după ora 20.00, cu reprezentații incendiare ale trupelor The R.O.C.K., Robin and The Backstabbers și O.C.S. Seara se va încheia cu un concert extraordinar al headlinerilor de la Vița de Vie, la miezul nopții.

Distracția se va dezlănțui și mâine seară, când vor urca pe scenă, de la aceeași oră, trupele The Top Hats, Hangover, MT Place, Maddriven, E.M.I.L., Byron, Alternosfera. Ediția „Out of Doors Fest” 2014 se va încheia pe la miezul nopții, cu un concert de legendă a formației timișorene Cargo. Spectacolul va fi prezentat de rockerul Cristi Hrubaru, iar prețul unui bilet pentru o seară costă 30 de lei, în timp ce un abonament pentru ambele seri costă 50 de lei.