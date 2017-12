Începe procesul complicei lui Amza

18:11:45 / 04 Decembrie 2014

Abramburica

Poate ca nici acum nu este tarziu pentru a fi cercetate serios de catre procurori urmatoarele aspecte: - Ce legatura exista intre aparitia materiala, reala, simultana, in masina lui Amza, a unor bani sisimultan cu aparitia domnisoarei Zoia (cunoscuta de 30 de ani ca fiind amanta lui Amza). - Cum se face că vreo 10 ani la rând, la posturile de preşedinte de comisie de bacalaureat la Mangalia a fost abonată sistematic “familiuţa Gheorghe Amza + fiul + amanta tatălui”? - Care este cheia „misterului” evolutiei profesionale, cu viteza co(s)mica a domnisoarei Zoia, de la statutul de secretara a catedrei si tehnician in laboratorul de incercari elementare ale materialelor la cea de secretara a departamentului de subingineri al Politehnicii (pe care Gh. Amza il conducea) dar si ca studenta la acest departament, unde, avand pe mana toate documentele de scolarizare ale departamentului si fara a absenta nici o zi de la serviciul ei de secretariat simultan in cele doua locuri, in conditiile in care in POLITEHNICA nu existau cursuri si nici examene fara fracventa, devenind in timp record subinginer, apoi, urgent inginer si apoi, tot urgent, chiar doctor inginer si cadru didactic universitar si presedinte de comisie de bacalaureat, in apropiere de Amza si in masina lui Amza, in care s-a gasit spaga (desigur, prin proceduri cvasilegale, in care Amza era „capo di tutti” si cu increngaturi vaste la Ministerul Educatiei, unde „a abramburit” multipla ministru E. Andronescu)??? - A cercetat cineva actele din dosarele de promovare „la concurenta” in functiile didactice universitare ale lui G. Amza si C. Stănescu, în care profesorul Stănescu, „s-a retras din concurs” printr-o declaratie SEMNATA IN FALS de Amza, dactilografiata de secretara catedrei Apostolescu „botezată” de curând în presă ca FOST DECAN ???