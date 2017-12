Începe reabilitarea bulevardului Aurel Vlaicu

Primăria municipiului Constanţa, prin SCIL Confort Urban SRL, va continua, în acest an, programul de asfaltare a străzilor şi trotuarelor din oraş. “Având în vedere problemele bugetare, am fost nevoiţi să revizuim programul de asfaltare. Aşa cum a spus şi primarul Radu Mazăre, acest program nu va fi afectat de dificultăţile financiare, cel puţin cel de asfaltare a şoselelor. Vor apărea mici modificări în ceea ce priveşte asfaltarea trotuarelor. În primul rând, dorim să creăm mai multe locuri de parcare în oraş, care se vor realiza prin reducerea dimensiunilor trotuarelor”, a declarat directorul executiv al SCIL Confort Urban SRL, Claudiu Rădulescu. Potrivit directorului Confort Urban, pentru 2011, cea mai mare lucrare va fi cea din zona CET, acolo unde se va reabilita bulevardul Aurel Vlaicu. “Lucrările de pe Aurel Vlaicu vor fi deranjante pentru locuitorii zonei, însă sperăm să se înţeleagă faptul că trebuie să modernizăm trama stradală. Acolo vor fi lucrări de mare anvergură, pentru că, practic, bulevardul va fi făcut de la zero. Începând de sâmbătă, dacă vremea ne va permite, vom scoate şinele de tramvai pe tronsonul dintre fostul pod de tramvai din Km 4-5 şi strada Caraiman”, a mai spus Rădulescu. El a precizat că pentru o desfăşurare în condiţii de siguranţă a acestor lucrări, sensul de mers dinspre fostul pod de tramvai va fi închis. “Le solicităm conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră şi le recomandăm să folosească următoarele trasee alternative: dinspre Mangalia spre CET va fi utilizată strada Caraiman, dinspre CET spre Centru, în vederea accesului în şoseaua Mangaliei va fi utilizat sistemul de bretele aferent Podului 3+300. De asemenea strada Caraiman va fi închisă traficului rutier dinspre bulevardul Aurel Vlaicu spre şoseaua Mangaliei”, a afirmat Rădulescu. De asemenea, reprezentanţii societăţilor comerciale şi cetăţenii municipiului Constanţa sunt rugaţi să manifeste înţelegere în această perioadă pentru greutăţile întâmpinate în trafic ca urmare a executării acestor lucrări. Potrivit directorului Confort Urban, după scoaterea liniilor de tramvai se va trece la asfaltare. “Acolo unde sunt în prezent liniile de tramvai, structura şoselei este mult mai solidă, necesitând doar câteva ajustări. Este şi motivul pentru care vom putea face asfaltarea. În ceea ce priveşte restul bulevardului, acolo vor fi lucrări de amploare, mai ales în ceea ce priveşte partea de rezistenţă. Va fi o lucrare de lungă durată, dar care odată ce va fi finalizată va crea condiţii mult mai bune de trafic pentru locuitorii din zonă”, a afirmat Rădulescu.