Începe restructurarea la FC Farul!

Clasată pe un loc retrogradabil în clasamentul Ligii I după cîteva sezoane în care s-a luptat pentru locurile fruntaşe, FC Farul a intrat în vacanţa de iarnă cu gîndul de a găsi soluţii pentru a-şi îndeplini obiectivul - menţinerea în prima ligă. Primul punct din programul de pregătire a părţii secunde a campionatului îl reprezintă întărirea lotului, conducerea grupării de pe litoral orientîndu-se asupra achiziţiilor de pe piaţa externă. Drept urmare, scouteri clubului, Constantin Gache şi Mugurel Cornăţeanu s-au deplasat în două rînduri în Portugalia pentru a urmări la lucru mai mulţi jucători. Cei doi au revenit ieri în ţară şi i-au prezentat concluziile antrenorului, şi totodată directorul tehnic al clubului Ion Marin. În plus, oficialii constănţeni au rezolvat în mare parte prima achiziţie din acest sezon, fiind vorba din cîte se pare de un atacant brazilian în vîrstă de 30 de ani din liga a II-a portugheză. “Nu pot să dezvălui numele jucătorului pînă nu semnăm actele de transfer. Cel mai probabil, în ianuarie vor sosi la Constanţa jucătorul şi preşedintele clubului la care evoluează pentru negocieri. Dacă vom reuşi să achiziţionăm trei jucători de valoare, consider că ne întărim considerabil”, a spus “Săpăligă”. Tehnicianul Farului a explicat că nu s-a decis asupra jucătorilor care vor părăsi echipa în această iarnă, dar cu siguranţă cei care au jucat foarte puţin în tur vor fi direcţionaţi către alte echipe. “Plecările se vor face în funcţie de veniri. În privinţa tinerilor, voi încerca să le dau credit, dar, în situaţia în care sîntem, avem nevoie de certitudini, nu de perspective”, a adăugat Ion Marin. Acesta nu se teme în perspectiva luptei pentru evitarea retrogradării, avînd încredere în elevii săi. “Cred că dacă la finalul campionatului vom acumula 36 de puncte, ne vom salva, dar depindem şi de rezultatele celorlalte formaţii aflate în zona fierbinte a clasamentului. Am fi putut avea mai multe puncte în acest moment, dar am avut şi ghinion. Le-am spus însă şi jucătorilor înainte de plecarea în vacanţă să reflecteze asupra evoluţie din această parte a campionatului şi să-şi analizeze munca. Eu mă voi întîlni în zilele următoare cu patronul clubului pentru a stabili o strategie clară şi a discuta asupra lotului de jucători”, a explicat “Săpăligă”.