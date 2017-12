Începe returul în play-out-ul Ligii 1

Etapa a 8-a din play-out, prima din retur, începe vineri seară, la Ploiești, acolo unde Petrolul va încerca să obțină a doua victorie consecutivă, ceea ce ar însemna menținea în lupta pentru evitarea retrogradării.

Programul meciurilor din play-out - vineri, ora 20.30: Petrolul Ploiești - FC Botoșani; sâmbătă, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - Concordia Chiajna; duminică, ora 18.00: CFR Cluj - CSMS Iași; luni, ora 17.30: FC Voluntari - CS Universitatea Craiova.

Clasament play-out: 1. Iaşi 28p (golaveraj: 6-5), 2. CFR 26p (13-4), 3. Craiova 26p (7-7), 4. Voluntari 22p (7-9), 5. Concordia 21p (8-5), 6. Botoşani 21p (9-13), 7. ACS Poli 19p (5-11), 8. Petrolul 12p (5-6).

Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

PANDURII - DINAMO, DUEL PENTRU PODIUM ÎN PLAY-OFF

Etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal aduce în prim plan confruntarea de la Drobeta Turnu Severin, dintre Pandurii Tg. Jiu și Dinamo București, la finalul căreia echipa învingătoare va continua cursa de urmărire a steliștilor.

Programul partidelor din play-off - sâmbătă, ora 20.30: FC Steaua București - FC Viitorul; duminică, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - Dinamo București; luni, ora 20.30: ASA Tg. Mureș - Astra Giurgiu. Clasament play-off: 1. Astra 42p (golaveraj: 12-4), 2. FCSB 36p (10-6), 3. Pandurii 34p (9-6), 4. Dinamo 34p (7-8), 5. FC VIITORUL 25p (5-14), 6. ASA 22p (5-10).

Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce alte două formaţii vor merge în UEFA Europa League, exceptându-le pe Dinamo Bucureşti şi ASA Tg. Mureş, care nu au dreptul de a juca în cupele europene.

Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.