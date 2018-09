Începe școala. RATC vă așteaptă să vă procurați abonamentele din timp

17:50:45 / 04 Septembrie 2018

Gratuitate 100% ptr. pensionari si 50 % pentru elevi ! Rusineee !

Marca PSD inregistrata ! Gratuiatate totala ptr. pensionarii senili si vesnic flamanzi dupa pomenile partidului de stat, si elevi care chiar daca au gratutate 50% nu mai au loc de pomanagii senili care fac abuz de gratuitate ! Domnilor conducatori ai partidului suprem , viitorul sunt tinerii si parintii lor care inca produc bani ptr. sustinerea bugetului de stat ,care se chinuiesc din greu ca sa-i poarte prin scoli ....deci , n-am nimic impotriva gratuitatii ''sacosarilor'' , dar se poate face la alt mod...cupoane , tichete , etc , in care distinsii pensioanari sa aiba acces la RATC cu doar 10, 15 , 20 de calatorii pe luna gratuite , ptr, un dispensar , o piata , etc , nu ...non stop!