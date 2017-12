Începe și Liga a VI-a la fotbal

Duminică sunt programate și meciurile din prima etapă a Ligii a VI-a la fotbal. Cele 32 de echipe înscrise au fost împărțite în două serii.

Programul partidelor - SERIA NORD, ora 11.00: Carsium Hârșova - Voința Cochirleni, Sportul Tortoman - CSȘ Medgidia, Steaua Speranței Siliștea - Viitorul Cuza Vodă, Axiopolis Cernavodă - Dunaris Topalu, Danubius Rasova- Pescărușul Gîrliciu, ora 12.00: Pescarul Ghindărești - Gloria Seimeni, ora 14.00: CS Peștera - Înfrățirea Cogealac. Meciul Dunărea Ciobanu - Spicul Horia a fost amânat.

SERIA SUD - ora 11.00: AS Pelinu - Viitorul Cobadin, AS Independența - AS Ciocârlia, ora 12.00: Trophaeum Adamclisi - AS Bărăganu, Viitorul Mereni - Marmura Deleni, ora 14.00: Fulgerul Chirnogeni - Inter Ion Corvin, Sacidava Aliman - Dunărea Ostrov, Viitorul Cerchezu - Olimpia Constanța. Partida GSIB Mangalia - Luceafărul Amzacea a fost amânată.

SÂMBĂTĂ, DERBY ÎN LIGA A IV-A, PE STADIONUL „CFR”

Etapa a doua din Liga a IV-a programează sâmbătă, de la ora 12.00, pe stadionul „CFR”, derby-ul dintre CFR Constanţa (antrenor Iulian Bărăitaru) și SSC Farul Constanța (antrenor Ion Barbu). Ambele echipe au câștigat în prima etapă, în deplasare: CFR - 3-1 la Topraisar, SSC Farul - 4-1 la Techirghiol.

AMICAL AXIOPOLIS - FC FARUL

Tot sâmbătă, la Cernavodă, de la ora 10.30, se va disputa întâlnirea amicală dintre formațiile Axiopolis Cernavodă (antrenor Vasile Enache) și FC Farul Constanța (antrenor Mihai Guliu). Dacă va demonstra până marți că poate îndeplini condițiile participării în Liga a 3-a, FC Farul Constanța va fi primită în Seria a 2-a, devenind a 15-a formație din această serie, urmând să nu joace în prima etapă.

FC VIITORUL II ȘI AXIOPOLIS VOR JUCA PE TEREN PROPRIU ÎN PRIMA ETAPĂ A LIGII A 3-A

În Liga a 3-a la fotbal, în prima etapă a sezonului 2016-2017, echipele constănțene vor evolua pe teren propriu. La 3 septembrie, Axiopolis Cernavodă, nou-promovată în eșalonul al treilea al fotbalului românesc, va înfrunta pe Dinamo II București, iar FC Viitorul II (antrenor Cristian Cămui) va întâlni pe Astra II Giurgiu. În turul campionatului, confruntarea dintre FC Viitorul II și Axiopolis Cernavodă va avea loc în etapa a șasea, la Ovidiu. Celelalte echipe din Seria a 2-a a Ligii a 3-a la fotbal sunt ACS Înainte Modelu, Metaloglobus București, Gloria Popești-Leordeni, Delta Dobrogea Tulcea, CSM Oltenița, Viitorul Domnești, Unirea Slobozia, Petrolistul Boldești, Arsenal Malu și CS Tunari.

