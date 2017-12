Începe Stufstock 2010!

Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Stufstock a făcut deja plaja din Vama Veche neîncăpătoare pentru zecile de mii de iubitori ai acestui tradiţional eveniment estival, care mută, în fiecare an, centrul distracţiei în prăfuitul sat aflat la graniţa litoralului românesc. Astfel, atât cei care stau în chirii de peste 300 lei pe noapte, cât şi adevăraţii vamaioţi ce preferă să doarmă sau să mănânce fără să cotizeze la dubioasele hoteluri, localuri sau escroci manelişti cu tarabe sau toalete infecte, ce duşmănesc oamenii, spiritul şi imaginea zonei, se vor putea bucura, începând de duminică şi până pe 22 august, de o serie neîntreruptă de concerte. Cele mai tari trupe din ţară, expoziţii şi workshopuri de fotografie, proiecţii de film, toate sub umbrela eco, sunt câteva din punctele de maxim interes ale mult-aşteptatului eveniment.

Chiar din prima zi a festivalului, publicul va asista la demararea proiectului Filmstock. Aşa cum sugerează şi denumirea, se doreşte a fi un prim pas către un festival de film integrat în conceptul tradiţional al festivalului muzical, în care cultura cinematografică să fie privită „relaxat”, într-un mediu informal, sub motto-ul „Rock \'n\' roll şi film\". Filmstock va avea loc pe terasa Hand din Vamă, între 16 şi 18 august şi se va bucura de atmosfera de festival a Stufstock-ului, oferind proiecţii speciale, retrospective ale unor festivaluri din România, workshop-uri pentru cei interesaţi de cinema, cu participarea profesioniştilor din domeniu, din ţară şi străinătate, precum şi un concurs. În plus, Filmstock va reuni producţii proiectate la Iaşi International Film Festival (IIFF), pe cele din secţiunea Shadow Shorts a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), scurtmetrajele prezentate la Festivalul de scurt şi mediumetraj NexT, o selecţie de documentare şi filme de ficţiune de la Green Planet Blues 2009, filmele produse de asociaţia S.P.E.R şi scurtmetrajele româneşti prezentate, anul acesta, la Festivalul de la Cannes, sub titulatura „Romania Short Waves\", la Short Film Corner. Totodată, va avea loc şi o proiecţie specială, „The Boat That Rocked\", un film care surprinde perfect spiritul rock-ului şi al Stufstock-ului. Dintre selecţii mai amintim Shadow Shorts, cu 12 scurtmetraje dark şi horror şi lungmetrajul „Nuntă în Basarabia\", de Napoleon Helmis, o comedie populară ideală pentru o proiecţie pe plajă.