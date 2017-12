Începe vânătoarea de fantome economice!

Astăzi intră în vigoare noul Cod Fiscal, care cuprinde o serie de modificări majore ale tuturor taxelor importante (impozit pe venit/profit, accize, TVA şi CAS), precum şi o revizuire semnificativă a sistemului de impozitare a veniturilor din activităţi agricole. Astfel, limita veniturile pentru care o firmă devine „microîntreprindere” (şi este taxată ca atare) coboară la 65.000 euro; de asemenea, de astăzi, sunt obligate să achize impozit pe venit şi firmele care plăteau impozit pe profit şi care, la 31 decembrie 2012, se încadrau în plafonul de 65.000 euro. Totodată, firmele nou-înfiinţate sunt obligate să plătească impozit pe venit (3%) începând cu primul an fiscal. De asemenea, noul Cod Fiscal prevede impozitarea cu 50%, de la 1 februarie, a contractelor de consultanţă şi prestări servicii încheiate cu firme înregistrate în paradisuri fiscale şi în alte state cu care România nu are acorduri de evitare a dublei impuneri. „Măsura va limita mutarea profiturilor firmelor locale către alte state, pentru evitarea taxării. Cât despre microîntreprinderi, cota de 3% va desfiinţa multe dintre firmele-fantomă”, spun cei de la Ministerul Finanţelor Publice. O altă modificare este creşterea nivelului accizelor pentru bere; este probabil cea mai proastă veste pentru români, mari consumatori ai „alimentului”. Cât despre agricultură, cruciada fiscalizării continuă, mai mult sau mai puţin corect, prin anunţarea unui impozit de 16% pe veniturile din silvicultură şi piscicultură. La fel vor fi taxate şi veniturile din alte activităţi agricole (creşterea animalelor, valorificarea produselor etc), deşi, potrivit multor economişti, taxa pe pârloagă ar fi fost o soluţie mai elegantă de curăţare a sectorului.