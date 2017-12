Început de an cu vistieria goală

Dintr-un punct de vedere, intrarea în noul an este un prilej de bucurie pentru primarul din Cobadin, Cristian Telehoi, pentru că a reuşit să achite toate datoriile administraţiei locale încă de la finele anului trecut şi este la zi cu toate cheltuielile, însă nu vede cu ochi buni faptul că nu mai are niciun ban la bugetul local şi anticipează că va fi un an destul de dificil. „Trebuie să pornim de la zero. Dacă anul trecut situaţia era cu totul alta şi mai aveam bani la bugetul local, de această dată trebuie să o luăm de la început”, a declarat primarul din Cobadin. Însă Telehoi spune că, din această săptămână, oamenii vor începe să-şi plătească taxele şi impozitele locale, pentru că deja s-au redeschis ghişeele la Primărie, iar majoritatea populaţiei din Cobadin îşi achită datoriile către bugetul local. Aşa cum cere noul Cod Fiscal, aprobat de Guvernul Boc în toamnă, Primăria Cobadin a mărit taxele şi impozitele locale cu 20%, însă doar o parte din ele, între acestea nefiind incluse impozitele pe clădiri sau pe terenuri care au valorile cele mai mari. „Timp de patru ani, între 2005 şi 2008, taxele şi impozitele locale la Cobadin au avut la aceeaşi valoare. În 2009 a trebuit să le mărim cu 10% dar, practic, a fost mai mult o indexare, pentru că valoarea acestora nu a crescut mult”, a mai susţinut primarul din Cobadin.