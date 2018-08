Începutul anului bisericesc. Ce înseamnă?

Pe 1 septembrie, Biserica Ortodoxă îi cintește pe Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul, ale cărui moaște se află la Catedrala arhiepiscopală, pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit) și, totodată, marchează și începutul anului bisericesc. Cu acest prilej, sâmbătă, 1 septembrie, de la ora 8.30, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie la catedrală. După slujbă, ierarhul nostru va oficia un Te Deum pentru intrarea în noul an bisericesc.

Începutul anului bisericesc

Conform hotărârii primului Sinod Ecumenic, la data de 1 septembrie creştinii încep un an nou bisericesc, în amintirea momentului în care Hristos îşi începe activitatea de propovăduire, prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă. Totodată, în decursul unui an bisericesc se amintește întreaga activitate pământească a Mântuitorului, ca şi cum fiecare credincios ar retrăi, an de an, momentele importante ale activităţii de răscumpărare a lui Iisus Hristos. Un alt moment semnificativ legat de data de 1 septembrie este şi începutul indictionului, o perioadă de 15 ani conform vechiului calendar roman. Indiction se traduce din latină prin termenii poruncă sau arătare.

Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul s-a născut la sfârșitul secolului IV, într-un sat din ținutul Ciliciei, tatăl său fiind păstor. La doar 13 ani, impresionat de cuvintele Predicii de pe munte, Simeon a decis să-și dedice viața lui Hristos. A mers la o mănăstire din apropiere, unde a fost primit doar după ce i-a fost pusă la încercare credința. Aici și-a dedicat viața unei asceze severe. După un timp, s-a retras în munte, în apropierea satului Telanissa, și s-a adăpostit într-o chilie săpată în piatră. Vreme de 40 de zile, în perioada Postului Mare, petrecea în rugăciune continuă, fără hrană și fără apă, primele 20 de zile stând doar în picioare, iar următoarele șezând. Liniștea fiindu-i tulburată de mulțimea de creștini care îl căutau pentru darurile spirituale primite, sfântul și-a construit o mică chilie în vârful unui stâlp, inițial cu înălțimea de 4 metri, fiind primul stâlpnic din istoria Bisericii. De aici a continuat să-i conducă pe creștini pe calea mântuirii. A murit în anul 459.