Ieri, exact în ziua în care Mona Pivniceru, în calitate de ministru al Justiţiei, anunţa deschiderea listei publice de înscrieri pentru magistraţii care vor să candideze la funcţia de Procuror General al României, Departamentul Naţional Anticorupţie îl punea oficial sub învinuire pe Liviu Dragnea „pentru tentative multiple de fraudare a referendumului din 29 iulie”, aşa cum sună actul de acuzaţie. A fost ca un schimb de replici între două puteri ale statului, cea judecătorească, pe care Traian Băsescu o controlează în mare măsură, şi cea executivă, pentru că Mona Pivniceru face parte acum din guvern.

Dacă în cazul magistraţilor candidaţi măsura este perfect transparentă şi democratică, în cealaltă situaţie toată lumea ştie că DNA- ul este în mâna fostului preşedinte suspendat! Adică lucrurile sunt cât se poate de „clare”, ca să mă exprim eufemistic, indiferent de acuzaţiile ce i se aduc secretarului general al PSD... Asta arată, o dată în plus, ce luptă pe viaţă şi pe moarte o aşteaptă pe Mona Pivniceru în războiul constituţional pe care îl are de purtat cu Traian Băsescu, pentru restaurarea statului de drept şi pentru adevărata independenţă a justiţiei, ce va trebui „decolorată” de nuanţa portocalie. În egală măsură, punerea sub învinuire a lui Liviu Dragnea arată ce îi poate aştepta, de acum încolo, pe liderii USL şi pe toţi ceilalţi artizani ai tentativei de demitere a lui Băsescu.

Deoarece, sper că v-aţi dat seama, această manevră a DNA- ului este doar începutul represaliilor care vor urma!...