Încercare eşuată de mituire a unui poliţist

• FIRMĂ CU NEREGULI • Administratorul unei firme de colectare a fierului vechi din Deleni, s-a ales cu dosar penal după ce a încercat să mituiască un poliţist care a descoperit mai multe nereguli în actele societăţii. Lucrătorii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) – Serviciul Judeţean Constanţa spun că totul a plecat de la un control pe care şeful de post din localitatea Deleni, agentul şef de poliţie Vasile Ovidiu Velican, l-a efectuat, pe 25 octombrie, la un punct de colectare a fierului ce aparţine firmei Manole Gena 2001 Impex SRL, administrată de Vasile Manole. Ofiţerul de poliţie le-a declarat anchetatorilor că, la doar două zile de la efectuarea controlului, la sediul postului de poliţie a venit Gena Manole, responsabilul punctului de lucru, care în loc să aducă autorizaţia de funcţionare a încercat să îi ofere poliţistului o sticlă de whisky pentru a nu amenda firma. La scurt timp după ce agentul a refuzat oferta femeii, în biroul şefului de post a intrat, Vasile Manole, administratorul firmei, care i-a dat de înţeles agentului şef de poliţie că dacă renunţă să întocmeasă actele legale o să „fie bine pentru toată lumea” arătându-i omului legii un teanc cu mai multe bancnote de 5 lei. Fără să mai stea pe gânduri, poliţistul a anunţat Serviciul Judeţean Anticorupţie Constanţa care sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa a pregătit flagrantul.

• FLAGRANTUL • Acţiunea de prindere în flagrant a administratorului a fost organizată vinerea trecută. La scurt timp după ce Vasile Manole a plasat plicul cu bani sub dosarul deschis împotriva firmei sale în birorul şefului de post au intrat ofiţerii DGA. În plic a fost găsită suma de 500 de lei, iar în timpul confruntării bărbatul a declarat că nu are nicio legătură cu mita găsită de anchetatori. El şi-a schimbat declaraţia abia în momentul în care oamenii legii i-au arătat întregistrarea video care a surprins în detaliu momentul în care acesta a pus sub dosar plicul cu bani. Administratorul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de dare de mită. El a fost prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă însă judecătorii au dispus cercetarea lui Manole în stare de libertate fără a impune nicio altă măsură restrictivă faţă de el.

• CAZ SIMILAR • Acţiunea ofiţerilor DGA a venit la o săptămână după ce doi bărbaţi din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu au fost prinşi în timp ce îi ofereau unui poliţist 100 de euro pentru ca omul legii să schimbe mai multe declaraţii dintr-un dosar penal. Luci Nicolaie, de 47 de ani, din comuna Mihail Kogălniceanu, a fost prins pe 24 septembrie, pe DN 22A, în timp ce conducea un autoturism fără a avea permis. Pentru a scăpa de dosarul penal, Luci Nicolaie l-a convins pe Cătălin Florin Stan să declare în faţa poliţiştilor că în realitate el s-ar fi aflat la volanul autoturismului. După ce a pregătit totul, Luci Nicolaie a luat legătura cu poliţistul care se ocupa de caz şi i-a propus ca în schimbul a 100 de euro să-l ajute să scape de dosarul penal. Nici Nicolae Luci nu a fost arestat de judecători.