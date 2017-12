Incertitudinile marca Cipru ţin leul în şah

Incertitudinile legate de vânzarea sucursalei locale a Bank of Cyprus ţin leul în intervalul 4,41 - 4,42 unităţi/euro, spun economiştii băncii olandeze ING. „După două şedinţe cu volume mici de tranzacţionare, pe fondul vacanţei de Paşte din Europa de Vest, leul a ieşit din intervalul 4,41 - 4,42 şi a încheiat ziua uşor depreciat. Totuşi, potenţialul de scădere este limitat şi ne aşteptăm la o apreciere uşoară, astăzi, când are loc o licitaţie de obligaţiuni de stat pe cinci ani”, se arată într-o notă transmisă clienţilor ING. Ieri, cursul leu/euro a urcat cu 0,49 bani, la 4,4228 unităţi. Totodată, paritatea leu/dolar a urcat cu 0,73 bani, de la 3,4398 la 3,4471 unităţi. Cursul pentru francul elveţian a coborât însă uşor, de la 3,6372 la 3,6340 lei. Dobânzile practicate ieri de băncile comerciale la depozitele în lei atrase pentru 24 de ore au continuat să scadă, ajungând la 4,21 - 4,71% pe an. (P.N.)