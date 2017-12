“< Încet, dar sigur >, acesta este principiul meu de viaţă“ (II)

O prezenţă scenică încîntătoare, o soţie şi o mamă devotată, Ileana Şipoteanu are, după 20 de ani de carieră, acelaşi zîmbet şi umor deosebit. Cunoscuta actriţă şi interpretă a vorbit, în cea de-a doua parte a interviului acordat cotidianului “Telegraf“, despre principiile după care se ghidează atît în viaţa personală, cît şi în muzică, oferind cîteva din secretele unei cariere de succes.

Ce părere aveţi despre muzica de astăzi?

Nu am o părere elocventă, să spun că îmi place sau nu îmi place. Nu ştiu dacă ar trebui să ţinem cont, neapărat, de modă, dar îmi place ce este bun, şi avem şi lucruri bune. Sînt formaţii şi cîntăreţi buni, ca şi altădată. Şi atunci erau cîntăreţi de top şi cîntăreţi care deschideau spectacole, aşa a fost atunci, aşa este şi acum, aşa va fi întotdeauna, chiar dacă textele nu prea au cum să fie de calitate, pentru că ele provin de la cei care fac şi muzica. De fapt, sînt patru meserii diferite: compozitor, textier, interpret şi orchestrator. Nu au nicio legătură una cu cealaltă, ne întîlnim doar cînd aducem produsul finit pe piaţă. În rest, fiecare trebuie să-şi facă treaba, eu aşa gîndesc. Aşa, ca să cîştig bani, am compozitor în familie, mă apuc şi eu să fac texte, ca banii să intre tot în familie. Sînt foarte mulţi care au talent, dar, ca să faci un text de muzică uşoară, trebuie să ştii mult mai multe, în primul rînd, limba şi literatura română, ca să poţi face o mulţime de conexiuni, să ştii să foloseşti metafora atunci cînd trebuie.

Cum v-aţi împăcat viaţa de familie cu cea de artist?

Deşi am avut o viaţă agitată, aşa mi-am făcut-o eu, eu sînt o fire activă, în zodia Racului. Chiar dacă sînt în ultima zi din zodia Racului, sînt o fire agitată, eu îmi creez probleme, eu îmi fac gîndurile negre, de cele mai multe ori. Eu cred că am mers pe principiul “Încet, dar sigur”, acesta este principiul meu de viaţă. Nu te grăbi foarte tare, că rişti să îţi rupi gîtul! Viaţa are şi bune şi rele, nu poţi să fii numai fericit, nu se poate.

Care este secretul frumuseţii dvs.?

Secretul bucuriei mele, pentru că este prea mult spus frumuseţe, este faptul că iubesc oamenii foarte tare. Dacă vreodată am mai greşit, pentru că orice om este supus greşelii, şi am făcut rău cuiva, am făcut-o neintenţionat. Nu am vrut să fac rău nimănui, niciodată. Întotdeauna am vrut să fac bine, fără să ştie cel de lîngă mine, nu am vrut să bat toba, chiar nu mă interesează acest lucru. În plus, am rîs foarte mult la viaţa mea. Am rîs şi atunci cînd am fost tristă şi cînd am fost bucuroasă, am rîs în permanenţă. Şi dacă eram tristă, am considerat că aşa este viaţa mea, cu bune şi rele, şi trebuie luată ca atare.

Ce sfat aţi da tinerilor interpreţi?

Niciodată nu am dat sfaturi, nu-mi place să fac acest lucru. Cred că ar trebui să muncească foarte mult. Am văzut pe la diferitele festivaluri la care am fost, fie ca invitată, fie ca membru în juriu, tineri care muncesc foarte mult, dar, din păcate, nu sînt îndrumaţi de cineva, nu sînt ajutaţi de nimeni. Iar foarte mulţi dintre ei sînt talentaţi. Noi am avut norocul, cel puţin cîţiva dintre noi, să avem în spatele nostru, în permanenţă, pe cineva. Fie un compozitor, textier sau un manager foarte bun. Aceste relaţii s-au concretizat ba într-o căsătorie, ba într-o prietenie foarte strînsă, atunci lucrurile au stat altfel, a fost mult mai simplu pentru noi. Acum, la fel, dacă te căsătoreşti cu un compozitor sau cu un textier sau manager foarte bun, chiar cu un director de casă de producţie, acesta este marele tău noroc. Sau chiar cu un om de afaceri cu bani, este norocul tău. Deşi se spune că ai avut mereu în spate pe cineva, însă, este mare lucru să te sprijine cineva. Totuşi, îţi trebuie şi un dram de talent, ca să poţi avea uşi deschise, pentru că, dacă nu ai talent, ai uşi deschise o zi, două, trei sau zece, apoi se închid. Nu cred că în ziua de azi mai pleacă cineva la drumul acesta greu, pentru a ajuta un tînăr artist. De exemplu, Mitică (n.r. - Dumitru Lupu, soţul Ilenei Şipoteanu) este genul de om cu care discut cînd văd un tînăr talentat la TV. El spune că şi-ar dori foarte mult să îi dea o piesă. Eu l-am încurajat întotdeauna să dea piese, deşi am fost acuzată că nu l-am lăsat să dea piese altora. Vreau să vină tinere talente, mi-aş dori să predăm ştafeta acestor tineri minunaţi, aşa cum ne-au predat-o şi alţii nouă. Mie mi-ar plăcea să ne vedem cu toţii şi să spunem: “Uite, te sprijin eu mai departe” sau “Vreau să mă implic în viaţa ta de artist”. Noi nu facem aşa ceva... din mai multe motive. Sîntem egoişti şi nu vrem să ne calce alţii pe urme. Iar acest lucru nu-mi place deloc.

V-aţi dori ca fiica dvs. să urmeze aceeaşi carieră?

Sincer, nu. Este foarte greu, mai ales dacă nu are cine să te ajute. Noi o vom ajuta, dar nu este îndeajuns. Acum, la putere sînt oamenii foarte “grei”, oamenii care au o altă viziune asupra muzicii. Nu se ştie niciodată. Dar, tatăl ei, fiind profesor de canto, consideră că este un copil bun, care ar putea să facă o carieră în muzică şi eu spun că şi în teatru. Ea a jucat în cîteva filme pentru copii, pe care le-am făcut noi. Am făcut “Mulineta roşie”, “Peştele verde”, care sînt filmări cu şi pentru copii. Dumitrana a făcut parte din echipa de copii. De foarte multe ori, cînd nu a fost bine ce a făcut, eu i-am spus în faţă că nu a fost bine. Pentru că lucrăm de mulţi ani cu copiii, ştiu ce înseamnă un copil care nu are talent, dar ai cărui părinţi îşi doresc să ajungă în vîrf. Pînă la urmă, penibilul se produce...