Închirierea bunurilor în locul cumpărăturilor, o soluţie economică şi ecologică

Închirierea în locul cumpărării unui automobil, a unei maşini de găurit, a unei sacoşi, iar în viitor a unui computer sau a maşinii de spălat reprezintă o soluţie viabilă în contextul scăderii puterii de cumpărare şi a epuizării materiilor prime. Două site-uri internet lansate la începutul anului 2008, zilok.com şi consoloc.com, au acceptat această provocare şi le propun utilizatorilor să închirieze toate obiectele de care au nevoie, începînd cu consola de jocuri video, aparatul de capsat foi şi ajungînd chiar la o maşină de lux.

”Închirierea repartizează mai bine, în timp şi spaţiu, dreptul de folosire a unui bun de către mai multe persoane, reprezentînd, astfel, o metodă eficientă de combatere a risipei, a supraproducţiei şi a lipsei de spaţiu din locuinţe”, a declarat Marion Carette, co-fondatoarea site-ului Zilok.com. ”În plus, utilizatorii noştri pot să cîştige bani din închirierea unor bunuri de care nu se folosesc momentan”, a adăugat Marion Carette. Alte site-uri s-au specializat în domenii de nişă: sacdeluxe.fr, lansat în urmă cu doi ani, urmînd modelul oferit de site-ul american bagborroworsteal.com, propune utilizatorilor lui genţi şi sacoşe fabricate de firme renumite în domeniu, iar site-ul lebagage.com oferă, de mai bine de un an şi jumătate, posibilitatea de a închiria diverse tipuri de geamantane. În schimb, site-ul Rent-a-toy.com, un site de închiriere a jucăriilor, cu sediul general în Singapore, pare să reprezinte un exemplu singular în acest domeniu, deoarece el nu are, cel puţin deocamdată, un echivalent în Europa. Odată cu succesul înregistrat de conceptul Velib - un program public de închiriere a bicicletelor în Paris -, conceptul de închiriere pe termen scurt a făcut senzaţie şi în domeniul auto, iar ideea de autopartage s-a răspîndit tot mai mult. La Paris, primarul Bertrand Delanoë intenţionează să echipeze acest serviciu cu 2.000 de automobile pînă în 2010, care se vor adăuga astfel, automobilelor puse deja la dispoziţia doritorilor de firmele specializate în închirierile auto, Caisse Commune, Mobizen şi Okigo. La polul opus faţă de această metodă de închiriere pe termen scurt, cîteva firme franceze au propus închirierea automobilelor pe termen de un an, la tarife foarte atractive. Distribuitorul System U le propune clienţilor, începînd din septembrie 2008, închirierea unui automobil pentru suma de cinci euro pe zi, sub rezerva unui contract pe doi ani. Pînă în prezent, 2.000 de abonaţi au subscris la această ofertă. Opel, în asociere cu firma Ucar, a iniţiat recent un proiect care susţine cumpărarea unei maşini de oraş, cu posibilitatea de a închiria pentru 20 de zile pe an un alt autovehicul, pentru ca toată familia să poată să meargă împreună în vacanţă sau la cumpărături.

”Ideea de a nu poseda, ci de a împărţi anumite lucruri de care oamenii nu au nevoie tot timpul a început să îşi croiască drum tot mai mult în conştiinţa publicului”, a declarat Alain Boursy, directorul comercial şi de marketing al liderului pe piaţa franceză a închirierilor pentru persoane fizice, firma Kiloutou. Totuşi, această tendinţă, ce poate fi remarcată din chestionarele adresate clienţilor care doresc să închirieze diverse bunuri, rămîne destul de modestă. Contactarea acestor site-uri de închiriere, din punct de vedere al cifrelor, este departe de a ne duce cu gîndul la un fenomen de masă: 20-30 de tranzacţii efectuate în fiecare zi pe Zilok.com, 150-160 pentru concurentul lui, Consoloc, aproximativ 30 de închirieri pe săptămînă încheiate pe site-ul sacdeluxe.fr. Cu toate acestea, închirierea bunurilor se va impune pe termen lung, în opinia lui Alan Fustec, directorul unui cabinet de consultanţă în dezvoltarea durabilă. ”Economia funcţionalităţii, în care produsul va fi înlocuit prin funcţionalitatea lui, achiziţionarea prin închiriere se vor impune în viitorii 10-20 de ani, pentru că omenirea nu va mai putea să continue să epuizeze resursele care nu sînt regenerabile”, a explicat Alan Fustec. În prezent, cu cît un produs are o durată de viaţă mai scurtă, cu atît firmele producătoare cîştigă mai mulţi bani. Acest lucru ridică mari probleme legate de poluare, de deşeuri industriale, de epuizare a resurselor. În economia bazată pe închiriere, cu cît durata de viaţă a produsului este mai mare, cu atît fabricanţii lor vor avea mai mult de cîştigat.