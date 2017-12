Închirierea forţei de muncă, salvatoare pentru companiile farmaceutice

Criza economică determină companiile farmaceutice să închirieze forţă de muncă, în locul angajărilor, ca să reducă costurile, piaţa de externalizare a resurselor umane din acest sector fiind estimată să crească cu 2 milioane de euro anual, la 11 milioane de euro în 2010, potrivit firmei de recrutare ExpandHealth. “În acest an, companiile nu îşi vor mai mări propriile echipe şi nu vor reloca personalul pe care îl au pentru noi proiecte. Criza economică şi restricţiile financiare vor determina reduceri de costuri, iar pentru a-şi menţine obiectivele de piaţă, companiile vor apela la outsourcing-ul de resurse umane. În 2009 şi 2010, piaţa va creşte cu două milioane euro annual”, a declarat Monica Crăciun, people&organization director al Expand Health, în cadrul conferinţei “Strategii anti-criză în pharma”. “În 2008, volumul de muncă a fost mult mai mare, existînd companii care şi-au dublat forţa de muncă”, a menţionat reprezentantul companiei de recrutare. Ea a adăugat că, în prezent, compania are 150 de angajaţi implicaţi în proiecte de externalizare, aproape dublu faţă de numărul existent în perioada ianuarie-iunie 2008, cînd erau 80 de persoane. “De la începutul anului am constatat o creştere atît a numărului de contracte, cît şi a numărului de angajaţi folosiţi pentru fiecare proiect, de la 10-20 de persoane la 25. Unele companii preferă pachete complete, respectiv angajează pe perioadă determinată oameni cu tot cu echipamentele necesare, respectiv maşină, telefon, laptop, în timp ce alţi clienţi cer doar gestionarea contractului, motiv pentru care preţurile serviciilor de outsourcing variază”, a explicat Crăciun. Companiile recrutează pe termen scurt medici specilişti, medici de familie, asistenţi medicali şi farmacişti. Outsourcing-ul este folosit de companiile farmaceutice şi pentru proiecte sezoniere, respectiv pentru promovarea unor medicamente ale căror vînzări cresc în anumite perioade ale anului.