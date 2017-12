Închisoare cu suspendare pentru DJ Ball

Magistraţii Tribunalului Constanţa l-au condamnat, ieri, pe Cătălin Elvis Mironeasa, de 33 ani, din Bucureşti, alias DJ Ball, la un an şi două luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri. Sentinţa nu este definitivă. DJ Ball a fost trimis în judecată, în luna noiembrie 2008, de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa, iar dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Constanţa, care a demarat cercetarea judecătorească în luna decembrie. Potrivit procurorilor, DJ Ball a fost reţinut pe 28 aprilie 2008, după ce i-a vîndut unui investigator sub acoperire 9,45 de grame de rezină de canabis, contra sumei de 200 de euro. Flagrantul a avut loc într-un club din Mamaia. Anchetatorii spun că asupra bucureşteanului s-au mai găsit 30 de grame de canabis, pe care a susţinut că le are pentru consumul propriu. DJ Ball lucrează vara pe litoral în baruri cu program house, iar în restul anului, la Clubul Mezzo, din Iaşi.