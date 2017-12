Închisoare cu suspendare pentru fiul lui Miron Cozma

Tatăl se vrea preşedinte al României, iar fiul riscă să înfunde puşcăria pentru a condus băut şi a fost prins de poliţişti. Dan Cozma, fiul fostului lider al minerilor Miron Cozma, a fost condamnat de Judecătoria Petroşani la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare, după ce, în urmă cu câteva luni, a fost prins băut la volan şi a refuzat recoltarea de probe biologice. Prima instanţă, respectiv Judecătoria Petroşani, l-a găsit vinovat pe Dan Cozma şi l-a condamnat la închisoare cu suspendare. Potrivit portalului Judecătoriei Petroşani, Dan Cozma a primit un an şi patru luni de închisoare cu suspendare, cu o perioadă de încercare de trei ani şi patru luni. Decizia instanţei nu este definitivă, iar Cozma jr. are zece zile la dispoziţie pentru a face recurs. Dan Cozma, în vârstă de 32 de ani, a fost prins, la începutul lunii iunie, conducând o maşină prin Petroşani după ce consumase băuturi alcoolice. În urma testării alcooltest, aparatul a înregistrat o alcoolemie de 0,89 la mie. Dan Cozma a fost dus ulterior la Spitalul de Urgenţă Petroşani, însă a refuzat să îi fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În aceste condiţii, pe numele lui Dan Cozma a fost întocmit dosar penal.