Închisoare cu suspendare pentru trafic de haşiş

Patru tineri din Năvodari au fost condamnaţi, ieri, de Tribunalul Constanţa la pedepse cu suspendare sub supraveghere pentru trafic de droguri şi consum ilicit de droguri. Astfel, Andrei Căpităneanu, zis Paco, de 26 ani, a fost condamnat la un an, Ionuţ Gabriel Manea, zis Cap, de 26 ani, la un an şi patru luni, Laurenţiu Lazăr, zis Şarpe, de 30 ani, la un an şi şapte luni, iar Cosmin Tărcuţă, zis Tărătă, de 23 ani, la un an şi şapte luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului întocmit de DIICOT Constanţa, pe 16 iunie 2009, Căpităneanu a fost prins în flagrant, în Constanţa, în timp ce îi vindea investigatorului sub acoperire 100 de grame de haşiş, contra sumei de 50 de lei pentru un gram de drog. Imediat ce a fost încătuşat, tânărul a fost de acord să colaboreze cu poliţiştii şi să îşi denunţe complicii. El a spus că are haşişul de la un prieten, care i l-a dat ca să îl vândă. Astfel s-a ajuns la Manea, asupra căruia oamenii legii au găsit 50 de grame de haşiş destinat comercializării şi alte cinci grame deţinut pentru consum. Anchetatorii au stabilit că în afacere a fost implicat şi Lazăr, care l-a îndemnat pe Manea să pună drogul în vânzare. Câteva ore mai târziu, poliţiştii l-au prins pe Tărcuţă în Năvodari, cu două grame de haşiş în buzunar, pe care a susţinut că îl are de la prietenul lui, Andrei Căpităneanu. Procurorii DIICOT spun că tinerii au declarat că primiseră drogul de la un necunoscut, care le ordonase să îl vândă, iar banii să îi dea lui, ei urmând să primească un procent din suma obţinută în urma comercializării. Cei patru au fost trimişi în judecată în stare de libertate.