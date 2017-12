Închisoare dacă nu declari la vamă 10.000 de euro

Persoanele fizice care trec graniţa fără să declare la vamă că deţin asupra lor o sumă egală sau mai mare de 10.000 de euro, nu vor mai fi sancţionate cu amendă şi confiscarea banilor, ci vor intra în închisoare pentru o perioadă cuprinsă între doi şi şapte ani. Pedeapsa este cuprinsă în proiectul ordonanţei de urgenţă privind combaterea evaziunii fiscale. În prezent, persoanele fizice care nu declară la vamă sumele în numerar egale sau mai mari de 10.000 euro primesc amenzi cuprinse între 3.000 şi 8.000 de lei. Documentul mai prevede că introducerea sau scoaterea din ţară, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal (dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei, în cazul produselor supuse accizării, şi mai mare de 40.000 lei, în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri) şi înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal vor constitui infracţiuni de contrabandă. Acelaşi regim va fi aplicat şi pentru colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând, însă, că acestea provin din contrabandă sau vor fi utilizate în acest scop. Autorităţile vor crea şi o bază de date comună pentru aplicarea contravenţiilor la regimul vamal, de care se vor ocupa reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor. (R.M.)