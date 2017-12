Închisoare pentru o poveste falsă

O tânără canadiană, suferind aparent de un deficit acut de afecţiune şi atenţie, şi-a ras părul şi sprâncenele, spunând că are cancer şi a colectat mai multe mii de dolari din donaţii, înainte să ajungă în închisoare, pentru înşelăciune. Ea şi-a creat un cont pe Facebook şi a folosit reţeaua de socializare pentru a reuni grupuri de susţinere care i-au trimis bani în numerar, fără a mai solicita confirmare de primire. Mai multe ziare canadiene au alocat, luni, spaţii importante afacerii lui Ashley Kirilow, în vârstă de 23 de ani, iar televiziunile i-au difuzat fotografiile cu o eşarfă albă acoperindu-i capul ras. Ea s-a prezentat vinerea trecută la poliţia din Ontario, care o ancheta de mai mult de o lună, pentru a fi încarcerată sub acuzaţia de fraudă, fiind vorba de mai puţin de 5.000 de dolari canadieni (4.850 de dolari americani). Dar prietenii pe care i-a găsit prin subterfugiul său estimează că ea ar fi câştigat în jur de 20.000 de dolari. Potrivit unui comunicat al poliţiei, ea a coordonat, timp de mai multe luni, colectarea de fonduri, în special din concerte care fuseseră organizate pentru ea, cu ajutorul a mai multor persoane pe care a reuşit să le convingă că are cancer şi că nu mai are decât câteva săptămâni de trăit. Pe Facebook, ea a pretins că strânge bani pentru o organizaţie care nu există, Change for a Cure. Tânăra spunea că este orfană şi susţinea că părinţii săi erau toxicomani. În realitate, ei sunt divorţaţi şi recăsătoriţi şi ea a încercat fără succes să-i convingă că are cancer. O audiere privind posibila eliberare a acesteia pe cauţiune a fost stabilită pentru astăzi. Între timp, un val de mesaje de indignare şi jignitoare s-a declanşat pe pagina sa de Facebook.