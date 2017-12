Închisoare pentru vânzarea de carne de balenă

Un bucătar-şef şi restaurantul californian în care acesta lucra au fost acuzaţi că au servit carne de balenă Sei, specie în pericol de dispariţie, informează Departamentul american de Justiţie. Kiyoshiro Yamamoto, în vârstă de 45 de ani şi compania-mamă a cunoscutului restaurant The Hump din Santa Monica au fost puşi sub acuzare pentru violarea Actului de Protecţie a Mamiferelor Marine, care interzice vânzarea oricărui tip de carne de balenă. Aceştia riscă o pedeapsă de până la un an de închisoare şi amenzi de până la 100.000 de dolari pentru persoane fizice şi de până la 200.000 de dolari pentru organizaţii. Potrivit declaraţiilor, doi reclamanţi au comandat carne de balenă, săptămâna trecută, în cadrul unei operaţiuni a protecţiei animalelor au observat de la bar. Bucătarul-şef a mers la o maşină din parcare de unde s-a întors cu un pachet de carne de balenă. După ce iniţial a refuzat să răspundă curiozităţilor clienţilor de la bar, acesta a afirmat că este carne de balenă. Avocatul restaurantului şi bucătarul-şef nu au fost disponibili pentru comentarii.