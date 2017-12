Închisorile CIA din România, din nou în prim plan

Posibila existenţă în România a închisorilor CIA a ajuns, din nou, în atenţia opiniei publice, după ce presa internaţională a adus noi amănunte în acest caz. Astfel, potrivit portalului Australia News, România ar fi găzduit trei centre secrete de detenţie ale CIA, dintre care unul în centrul Bucureştiului şi unul la Timişoara. Portalul mai arată că 28 de ţări au cooperat cu Statele Unite pentru a deţine în închisori de pe teritoriul lor şi uneori pentru a interoga şi tortura suspecţi arestaţi în cadrul războiului american antiterorism. Australia News mai spune că aceste ţări au ţinut suspecţi de terorism în clădiri ale ministerelor de interne, în vile din apropierea oraşelor sau în închisori obscure din păduri. Potrivit rapoartelor date publicităţii de-a lungul timpului, circa 50 de închisori secrete ale CIA au fost folosite în cele 28 de ţări. În plus, cel puţin 25 de alte centre de detenţie au fost operate de SUA sau de Guvernul afgan în numele SUA, iar alte 20 au fost operate, în mod similar, în Irak. Grupul Reprieve, de la Londra, estimează că SUA au folosit 17 nave ca închisori din 2001 şi că numărul total al centrelor de detenţie operate de SUA şi de aliaţii lor pentru suspecţii de terorism a depăşit 100. Francis Boyle, profesor de drept internaţional la universitatea Illinois, a calificat politicile de detenţie folosite de Statele Unite drept „crime împotriva umanităţii”. Cazul existenţei unei celule secrete a CIA în Bucureşti a fost prezentat şi anul trecut, de către Kyle D. Foggo, fostul şef al principalei agenţii de aprovizionare a CIA în Europa, citat de The New York Times. Foggo a declarat că una dintre celulele secrete ale CIA pentru detenţia suspecţilor de terorism a fost construită pe o stradă aglomerată din Bucureşti. El a mai spus că CIA a cerut, în martie 2003, construirea unor închisori secrete în care să fie plasaţi câte cinci - şase dintre cei mai periculoşi terorişti din lume în mai multe state, printre care şi România. Existenţa închisorilor CIA în România a mai fost adusă în discuţie în 2005, fapt negat însă de Bucureşti.