Incidența mare a diabetului, analizată de medici din toată țara

Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice împreună cu Universitatea ”Ovidius” din Constanţa organizează pe 5 iulie, la Constanţa (hotel Iaki, sala Viena), cursul „Diabet, Sindrom Metabolic și alte boli legate de nutriție“ (DIAMOND - Diabetes Metabolic Syndrome and Other Nutrition-related Diseases). Manifestarea îşi propune să ofere medicilor informaţii de actualitate cu privire la prevenţia, depistarea precoce şi tratamentul bolilor metabolice, precum şi al complicaţiilor asociate pentru un management cât mai eficient al acestor afecţiuni. „Sunt extrem de bucuroasă că această ediţie urmează să se desfăşoare la Constanţa. Prevalenţa diabetului zaharat este în continuă creştere în România, iar judeţul nostru nu face excepţie. Rezultatele studiului Predatorr arată că prevalenţa acestei afecţiuni în regiunea de Sud-Est este de 10,44%. Drept urmare, consider că informarea şi educarea continuă a specialiştilor din sistemul sanitar cu privire la noutăţile în materie de prevenţie, diagnostic şi tratament al bolilor metabolice şi de nutriţie sunt mai mult decât necesare”, a declarat şeful Centrului Judeţean de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice din Constanța şi coordonatorul local al cursului DIAMOND, ediţia Constanţa, prof. dr. Doina Catrinoiu. Prevalenţa diabetului zaharat este în creştere în rândul persoanelor de toate vârstele din Regiunea Europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), din cauza numărului mare de cazuri de suprapondere şi obezitate, dar şi din cauza dietelor nesănătoase şi a lipsei de mişcare. „Prin urmare, trebuie să intensificăm eforturile de prevenţie şi control, iar factorii de risc sunt cei asupra cărora trebuie să ne concentrăm”, a declarat președintele Societăţii Române de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice, prof. dr. Maria Moţa.

Printre cele mai importante teme care vor fi abordate în cadrul cursului DIAMOND, ediţia Constanţa, amintim: „Screeningul şi diagnosticul bolilor metabolico-nutriţionale”, prezentată de prof. dr. Maria Moţa, președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice; „Diabetul zaharat gestaţional”, susţinută de conf. dr. Gabriela Roman, preşedintele Asociaţiei Române de Studiu al Obezităţii; „Farmacoterapia controlului glicemic în diabetul zaharat tip 2”, dezbătută de conf. dr. Romulus Timar, şeful Centrului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Timișoara; precum şi „Prevenţia diabetului zaharat tip 2”, temă susţinută de prof. dr. Doina Catrinoiu, şeful Centrului Judeţean de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice Constanța. Manifestarea ştiinţifică este creditată cu puncte EMC şi se adresează exclusiv profesioniştilor din sistemul sanitar românesc. Intrarea este gratuită şi se face pe bază de înscriere pe site-ul www.societate-diabet.ro, în limita locurilor disponibile.