Incident aerian... prezidenţial

Aeronava oficială a vicepreşedintelui SUA, Joe Biden, a răsturnat, miercuri, la sol, cu suflul reactoarelor sale, un avion turistic de mici dimensiuni, producând pagube dar nu şi răniţi, au anunţat forţele aeriene americane. Incidentul a avut loc pe Aeroportul West Hampton din New York, la 120 de kilometri de oraşul New York. Avionul, un Boeing C-32, o versiune specială a avionului civil Boeing 757, la bordul căruia se aflau vicepreşedintele şi soţia acestuia, Jill, se pregătea să decoleze spre Washington, în momentul în care suflul provocat de reactoarele aeronavei au răsturnat un mic avion de tip Piper, parcat la marginea pistei, avariindu-i o aripă. ”Nu au existat răniţi. Avionul era gol la momentul incidentului”, au anunţat forţele aeriene, precizând că a fost lansată o anchetă. Vicepreşedintele Joe Biden tocmai îşi încheia un concediu de două săptămâni pe care l-a petrecut la nişte prieteni, în regiunea Hamptons, în partea estică a Insulei Long Island, unde numeroase familii bogate din New York deţin case de vacanţă.