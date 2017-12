Incident naval în Portul Constanţa

O navă sub pavilion Comore a lovit, joi seară, cheul danei 61 din Portul Constanţa şi şi-a avariat bordajul în prova (partea din faţă a vaporului). Potrivit reprezentanţilor Căpităniei Zonale Constanţa (CZC), nava „Nikke” finalizase operaţiunile de descărcare la societatea portuară „Minmetal” şi trebuia să părăsească acvatoriul portuar. La executarea manevrei de plecare din dana 65, în timp ce efectua rondoul de întoarcere, se pare că motorul principal nu a mai răspuns comenzilor, iar nava, de peste 120 metri lungime, a intrat cu prova în cheul danei 61. În urma coliziunii, nava are o gaură de apă de peste jumătate de metru pătrat (80 cm x 80 cm) şi adîncă de jumătate de metru, iar cheul a fost fisurat. Specialiştii din cadrul CZC spun că nava nu este în pericol să se scufunde deoarece are gaura de apă la circa 1,5 metri deasupra liniei de plutire. „Nikke” a fost acostată în siguranţă în dana 65, adică acolo de unde plecase. Cazul a fost preluat de ofiţerii Serviciului Cercetare din cadrul CZC care au demarat deja o anchetă pentru stabilirea cauzelor exacte în care s-a produs coliziuea. În cazul în care comandantul navei se va face vinovat, pe lîngă despăgubirea pe care o va achita Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa pentru avaria provocată cheului, va plăti şi o amendă Căpităniei pe probleme de siguranţa navigaţiei. Nava „Nikke” va putea părăsi Portul Constanţa numai după ce îşi va remedia avaria. În momentul producerii incidentului, vîntul avea forţa 3-5 (pînă la 15 m/s), iar vizibilitatea era de două pînă la şapte mile marine.