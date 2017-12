Incident pe covorul roşu de la Cannes

America Ferrera, protagonista serialului "Betty cea urâtă", a fost victima unei farse neplăcute pe covorul roşu de la Cannes. Vedeta a fost atacată de jurnalistul Vitalii Sediuk. În timp ce poza pe covorul roşu alături de Cate Blanchett, Jay Baruchel, Kit Harington şi Djimon Hounsou – colegii săi din pelicula „How to train your Dragon 2” – vedeta a fost victima unei farse puse la cale de jurnalistul ucrainean Vitalii Sediuk. Acesta s-a aruncat la picioarele ei şi şi-a băgat capul sub rochia albă, din voal, pe care Ferrera o purta. Imediat, Sediuk a fost ridicat de agenţii de securitate şi escortat în afara zonei de festival. Nu este însă prima dată când Vitalii Sediuk face un astfel de gest necugetat. În urmă cu doi ani, a încercat să-l sărute pe Will Smith, acesta din urmă reacţionând rapid şi l-a lovit chiar cu palma peste faţă. O reacţie mai cumpătată a avut Leonardo DiCaprio, pe care Vitalii l-a îmbrăţişat cu forţa în timpul unui eveniment.