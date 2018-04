INCIDENT suferit de celebrul actor Donald Sutherland la un hotel din România

Donald Sutherland, un cunoscut actor canadian, a avut nevoie urgent de ajutorul medicilor la hotelul de cinci stele în care este cazat la Bucureşti.

Celebrul actor Donald Sutherland a suferit un accident chiar în hotelul de cinci stele din Capitală. Din primele informaţii, actorul alunecat şi a căzut pe scări.Angajaţii hotelului au sunat la 112, iar la faţa locului a sosit imediat un echipaj SMURD. Medicii i-au acordat primele îngrijiri medicale, însă actorul a refuzat să fie transportat la spital. În urma incidentului, Donald Sutherland s-a ales cu buza spartă.

Sutherland este un actor canadian în vârstă de 83 de ani care a jucat în 188 de filme. Poate cel mai bun element definitoriu pentru cariera lui Sutherland este adaptabilitatea la cele mai diferite roluri. De la interpretarea unor roluri secundare, până la cele principale, Sutherland a dovedit că are mult talent. Rolurile sale, puternic psihologice, sunt din cele mai diferite, de la studentul la medicină din Flatliners, la șeriful din Picking Up the Pieces. Kiefer s-a implicat și în televiziune, el caștigând un Glob de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de dramă în anul 2001.