Incidentul provocat de Kanye West stîrneşte dezbateri legate de etica în presă

Un comentariu făcut de preşedintele american, Barack Obama, despre rapper-ul Kanye West a stîrnit dezbateri despre standardele jurnalismului din epoca Twitter. ABC News consideră că angajaţii postului au greşit atunci cînd au scris pe paginile lor de Twitter faptul că Barack Obama l-a făcut ”măgar” pe rapper-ul american, referindu-se la felul în care acesta a tratat-o pe cîntăreaţa Taylor Swift în timpul galei MTV Video Music Awards. ABC News a explicat că o parte dintre angajaţii trustului au auzit o conversaţie privată între preşedintele american şi corespondentul postului CNBC la Casa Albă, jurnalistul John Harwood, despre care nu şi-au dat seama că ar trebui să rămînă privată. ABC News a adresat scuze oficiale atît Casei Albe, cît şi postului CNBC. John Harwood se afla alături de preşedintele american pentru a înregistra un interviu, după apariţia acestuia, luni, pe Wall Street. Deşi sînt posturi concurente, CNBC şi ABC împart aceeaşi reţea de cablu de fibre optice, pentru a face economii, iar în acest fel, o parte dintre angajaţii ABC au putut să audă interviul cu preşedintele american.

Atenţia întregii lumi s-a îndreptat către un incident provocat de Kanye West, criticat de toată presa internaţională: rapper-ul american a întrerupt discursul lui Taylor Swift în timpul galei MTV Video Music Awards, desfăşurată duminică, declarînd că Beyonce ar fi meritat premiul primit de tînăra artistă. În timpul unei discuţii informale, înainte de începerea interviului, preşedintele Obama a fost întrebat dacă fiicele sale au fost deranjate de faptul că rapper-ul Kanye West a ”furat” momentul de glorie al cîntăreţei Taylor Swift. ”Am considerat că a fost ceva complet nepotrivit”, a declarat Barack Obama. ”Ce căuta el acolo? Tînăra cîntăreaţă pare să fie o persoană atît de drăguţă. Îşi primea premiul. Ce căuta el acolo?”, a comentat Barack Obama. O persoană din apropiere a întrebat: ”De ce ar face asta?”. ”E un măgar”, a replicat Barack Obama, stîrnind rîsul interlocutorilor. Preşedintele american a realizat destul de repede că a mers totuşi prea departe şi le-a cerut persoanelor de faţă, pe un ton jovial, să păstreze secretul asupra acestei fraze pe care a rostit-o: ”Mai slăbiţi-l puţin pe preşedinte. Am multe alte lucruri importante de care trebuie să mă ocup acum”, a comentat liderul de la Casa Albă. În schimb, angajaţii postului ABC au început imediat să schimbe email-uri între ei, comentînd declaraţiile preşedintelui Obama, a explicat Jeffrey Schneider, purtătorul de cuvînt al postului ABC. Înainte ca orice informaţie să fie difuzată de ABC sau pe site-urile Internet, cel puţin trei angajaţi ai postului s-au grăbit să se conecteze pe Twitter, pentru a lansa în eter această informaţie. Cînd directorii ABC News au aflat ce au făcut angajaţii lor, aceştia au şters mesajele de pe Twitter, la o oră după ce le-au postat. Însă, informaţia fusese deja făcută publică. John Harwood a afirmat că nu a existat o înţelegere explicită cu preşedintele Obama în ceea ce priveşte caracterul neoficial al comentariilor sale despre Kanye West. Însă, în tradiţia posturilor de televiziune, discuţiile purtate înainte de înregistrarea unui interviu sînt considerate off the record, pînă la începerea interviului formal. John Harwood a declarat că nu are de gînd să discute despre ceea ce a declarat preşedintele înainte de începerea interviului lor şi că nu intenţionează să facă acest lucru pe postul CNBC.

Acest incident a reamintit opiniei publice şi de alte cazuri din trecut, în care politicienii au fost trădaţi de microfonul pornit. Preşedintele Ronald Reagan, în timp ce aştepta să ţină un discurs în 1984, a glumit spunînd că ”a exilat” Uniunea Sovietică şi că ”bombardamentele vor începe în cinci minute”. În timpul campaniei prezidenţiale din anul 2000, George W. Bush s-a întors către colegul său Dick Cheney, arătîndu-l pe un reporter al revistei ”The New York Times” şi folosind o remarcă obscenă pentru a-l descrie.

Pe de altă parte, există şi alte explicaţii despre resentimentele exprimate în ultima vreme de numeroşi americani faţă de preşedintele Obama şi criticile virulente îndreptate împotriva lui sînt legate de rasism, estimează fostul preşedinte Jimmy Carter. “Consider că o parte zdrobitoare din animozitatea intensă ce este exprimată împotriva preşedintelui Obama are legătură cu faptul că el este negru, că este afro-american”, a declarat Jimmy Carter, în vîrstă de 84 de ani, într-un interviu difuzat marţi pe canalul NBC. Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de scriitoarea chiliană Isabel Allende. “Alegerea lui Obama este fascinantă, dar există mult rasism subliminal, ascuns în rîndul celor care constituie opoziţia preşedintelui”, a afirmat Isabel Allende, la prezentarea ultimei sale cărţi, “La isla bajo el mar”. “Simţim că multe persoane, mai ales cele în vîrstă, de dreapta, crescute într-o lume în care se aplica segregarea, rasiste, sînt profund iritate de ideea de a vedea o familie ca cea a lui Obama la Casa Albă”, a continuat aceasta.