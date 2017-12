Încolțită de ARACIS, conducerea Universității „Ovidius“ atacă... presa

Conducerea Universității „Ovidius“ a remis duminică un amplu drept la replică, după publicarea în mass-media constănțeană a unor materiale în care sunt prezentate datele îngrijorătoare conținute de raportul ARACIS privind instituția de învățământ superior menționată. Trecând abrupt peste constatările concrete și de necontestat din raport, dreptul la replică (pe care îl puteți consulta integral atât în ediția online, cât și în cea tipărită) se limitează la a acuza mass-media pentru "lovitura de imagine" adusă prin publicarea unor fragmente din raport, fără a contesta însă vreuna dintre cifrele elocvente relevate de presă, și amenință cu utilizarea tuturor mijloacelor legale pentru "restabilirea adevărului și promovarea imaginii reale a Universității". Să înțelegem că urmează ca Universitatea să utilizeze toate aceste mijloace și împotriva ARACIS, instituția care a retrogradat-o de la gradul "încredere ridicată“ la „încredere“ și care i-a stricat imaginea într-un raport de 40 de pagini?! În document, „Telegraf“ este singura publicație luată la ochi de conducerea UOC, în pofida fatului că și alte instituții mass-media au abordat aceste grave aspecte, chiar mult mai incisiv. În ciuda tuturor amenințărilor, „Telegraf“ va continua să dea publicității datele și criticile conținute de raportul ARACIS, indiferent cât de dureroase sunt aceste informații publice pentru conducerea Universității.

Conducerea Universității „Ovidius“ Constanța (UOC) a remis un drept la replică în urma articolului "Universitatea „Ovidius“ riscă lichidarea?", publicat în 9 septembrie de „Telegraf“, în care a fost prezentată o mică parte din datele conținute de raportul ARACIS 2016 care vizează activitatea instituției de învățământ superior. În respectivul drept la replică, reprezentanții instituției nu contestă niciuna dintre datele prezentate, în schimb se vaită că încrederea în Universitate scade din cauza mass-media (?!). În primele rânduri ale documentului, conducerea UOC își exprimă indignarea cu privire la "comentariile deformate asupra unui document legal (raportul ARACIS)", care au fost publicate în mai multe ziare locale în cadrul a ceea ce ei numesc o "campanie denigratoare care a culminat cu apariția, în ziarul „Telegraf“, ediţia de vineri, 9 septembrie 2016, a unui „aşa-zis” articol, NESEMNAT, care, prin conţinutul său răuvoitor şi neconform realităţii, aduce o gravă şi de neacceptat atingere imaginii universităţii, prin transmiterea către cititori a unui mesaj complet deformat privind rezultatul evaluării instituţionale". Subliniem faptul că informațiile prezentate de noi nu sunt comentarii, ci datele pure, așa cum le prezintă ARACIS, și nici nu înțelegem de ce articolul ar fi "așa-zis" din moment ce redă fidel constatări din raportul oficial al ARACIS, însușit de altfel de Universitate, ce poate fi consultat oricând pe site-ul instituției care l-a elaborat. În cazul în care conducerea UOC se simte ofensată de publicarea unor concluzii ale raportului este strict problema acesteia, întrucât „Telegraf“ nu a făcut altceva decât să redea corect și obiectiv câteva dintre aceste informații publice.

ARACIS NU MINTE. DECI NICI „TELEGRAF“...

Atenție! Deși alte publicații locale, cum ar fi „Replica“ sau dezvăluiri.ro, au tratat mult mai incisiv decât „Telegraf“ acest subiect, conducerea UOC a acordat o mai mare importanță articolului nostru. Redăm pentru relevanță doar câteva din afirmațiile cuprinse în materialul "Nereguli majore la Universitatea „Ovidius“, evidenţiate în raportul ARACIS. Detalii SCANDALOASE, ţinute „sub preş”!", publicat de replicaonline.ro vineri, 9 septembrie: "Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a acordat în iulie Universităţii „Ovidius“ calificativul „încredere”, dar o lectură a raportului întocmit de evaluatori relevă o lungă serie de nereguli majore, care fac mai degrabă nejustificată această apreciere. De la disfuncţionalităţi manageriale la lipsa de transparenţă şi dotările precare ale studenţilor, cele 40 de pagini ale raportului abundă în descrierea neajunsurilor descoperite la universitatea din Constanţa. Calificativul „încredere” a fost acordat la limită, cu 5 voturi „pentru“ şi 3 „împotrivă“, în condiţiile în care evaluatorul străin, cel mai obiectiv şi critic, a refuzat să acorde o „notă” de trecere".

ÎN CĂUTARE DE ȚAPI ISPĂȘITORI PENTRU IMAGINEA ȘIFONATĂ

Revenim la dreptul la replică remis de UOC și la acuzele privind vina atribuită mass-media pentru scăderea prestigiului instituției. Nu mass-media este vinovată pentru reducerea cu 27,55% a numărului de studenți înmatriculați, de la 19.489 în 2009 la 14.118 în 2016. Și nici pentru concluziile redate în același raport de către evaluatorul extern din străinătate, conform cărora autoevaluările din instituție nu sunt suficient de critice și nu detaliază perspective pentru viitorul Universității, programele de studii sunt fragmentate și prea multe relativ la numărul de studenți înmatriculați, Senatul este prea mare pentru structura instituției, numărul de facultăți este prea mare comparativ cu alte instituții similare, serviciile pentru inserarea studenților pe piața muncii nu există sau nu sunt foarte active, cercetarea este fragmentată și în mare parte este reprezentată de inițiative individuale. În aceeași linie, e greu să îndrepți degetul spre mass-media pentru acuzele venite din raportul studenților (cuprins în raportarea ARACIS), care arată că Universitatea este deficitară la spații de cazare (locuri pentru sub 10% din numărul studenților înscriși), igiena grupurilor sanitare, satisfacția studenților cu privire la calitatea educației, transparență în numirea reprezentanților studenților în Comisia de evaluarea și asigurarea calității (UOC e acuzată că folosește în acest caz un sistem care încalcă Legea Educației Naționale). Totodată, presa nu are nicio vină pentru că UOC este acuzată de ARACIS că are 5 profesori care predau deși nu îndeplinesc condițiile de ocupare a posturilor. Și nici pentru că instituția nu dispune de un soft antiplagiat care să asigure un control al drepturilor de autor.

UNIVERSITATEA ARE UN ADEVĂR. ARACIS, ALTUL

În finalul documentului emis de UOC se menționează că instituția va uza de toate mijloacele legale pentru restabilirea adevărului. Să înțelegem că Universitatea, prin conducerea sa, ar dori să ridice la rang de adevăr universal valabil faptul că nu reprezintă o retrogradare trecerea UOC de la gradul "încredere ridicată" la gradul "încredere"? Sau că 19 mii (de studenți în 2009) este un număr mai mic decât 14 mii (de studenți în 2016)? Până la stabilirea acestui tip de adevăr, „Telegraf“ va continua să dea publicității concluziile și datele conținute de raportul ARACIS, indiferent cât de dureroase sunt ele pentru conducerea UOC.

Pentru a nu fi acuzați de lipsă de obiectivitate, redăm integral dreptul la replică remis de Universitatea „Ovidius“, tocmai pentru a se vedea negru pe alb că niciuna din datele, concluziile și neregulile preluate de noi din raport și date publicității nu a fost contestată. Mai mult decât atât, ele nici măcar nu au fost pomenite, ca și când nu acesta era subiectul articolului. Este lesne de văzut că dreptul la replică nu este altceva decât un lung șir de lamentări, încheiat cu o mică amenințare:

DREPT LA REPLICĂ

Precizări referitoare la acoperirea mediatică locală a Raportului ARACIS

Conducerea Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC), în numele întregii comunităţi academice, îşi exprimă indignarea şi dezaprobă cu vehemenţă apariţia, la sfârşitul săptămânii, în unele ziare locale, a unor comentarii deformate asupra unui document legal (Raportul ARACIS privind Rezultatul Vizitei de Evaluare Instituţională Externă la Universitatea „Ovidius” din Constanţa), comentarii care, prin conţinutul şi mesajul lor, afectează grav imaginea celei mai mari şi mai importante instituţii de învăţământ superior din regiunea Dobrogea, acum, când concursul de admitere este în plină desfăşurare.

Această campanie denigratoare a culminat cu apariţia, în ziarul „Telegraf“, ediţia de vineri, 9 septembrie 2016, a unui „aşa-zis” articol, NESEMNAT, care, prin conţinutul său răuvoitor şi neconform realităţii, aduce o gravă şi de neacceptat atingere imaginii universităţii, prin transmiterea către cititori a unui mesaj complet deformat privind rezultatul evaluării instituţionale.

Acest fapt surprinde, cu atât mai mult cu cât informaţia apare într-un cotidian de largă circulaţie locală, aflat în structura unui trust de presă, Telegraf - TV Neptun, cu care Universitatea „Ovidius” din Constanţa a avut de-a lungul timpului relaţii instituţionale legale şi etice.

Încălcând Rezoluția 1003 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica jurnalistică şi Codul Deontologic al ziaristului, elaborat de organizaţiile membre în Convenţia Organizaţiilor de Media din România, incidentul se constituie într-un delict major de presă, care provoacă daune imense Universităţii „Ovidius” din Constanţa:

- tinerilor absolvenţi de liceu care, zilele aceestea, au ales, cu justificată încredere, să bată la porţile unei universităţi care a dat comunităţii generaţii de absolvenţi cu o pregătire apreciată în toate mediile profesionale;

- celor 14.118 studenţi (dar şi familiilor acestora), care frecventează cursurile unui număr foarte mare de programe de studii universitare acreditate şi care se bucură de calificative de încredere din partea ARACIS; prin acest demers de presă, studenţilor li se diminuează considerabil şansele unei integrări favorabile pe piaţa muncii, dar şi în societate, în condiţiile în care, la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, studenţii au câştigat zeci de concursuri, aducând sute de titluri, diplome şi medalii;

- celor 697 de cadre didactice titulare, a căror activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică (cu sute de articole ISI şi BDI publicate, anual, în reviste prestigioase şi prezentate şi comunicate la conferinţele naţionale şi internaţionale, cu sute de proiecte naţionale şi internaţionale câştigate prin competiţie) este pusă în umbră şi trecută sub semnul îndoielii;

- sutelor de angajaţi, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic care îşi desfăşoară activitatea în această instituţie;

- partenerilor şi colaboratorilor instituţiei din mediul academic naţional şi internaţional, reprezentanţilor angajatorilor şi tuturor personalităţilor care, de-a lungul timpului, au primit distincţii şi titluri onorifice din partea acestei instituţii.

Potrivit Raportului Departamentului de Evaluare a Calităţii al ARACIS, „Universitatea are în componenţă 16 facultăţi cu 29 de departamente şi 170 de programe având 14.118 studenţi la toate programele de studii universitare, 1.042 de angajaţi din care 697 de cadre didactice titulare”.

Când un număr atât de mare de oameni - oneşti, demni, care dovedesc profesionalism, moralitate şi o reputaţie nepătată, unii dintre aceştia valori de necontestat ale ştiinţei şi culturii naţionale şi internaţionale - suferă un prejudiciu de imagine atât de grav, Universitatea „Ovidius” din Constanţa NU POATE ACCEPTA mesajul de neîncredere şi denigrare pe care conţinutul articolelor publicate îl transmite societăţii şi publicului cititor.

Consiliul ARACIS a propus spre vot şi a avizat acordarea calificativului „ÎNCREDERE” Universităţii „Ovidius” din Constanţa, exprimând astfel, fără putere de tăgadă, justeţea existenţei de tradiţie a acestei universităţi în arealul dobrogean şi convingerea că actualul management are capacitatea de a înscrie această instituţie pe drumul ascendent al unui învăţământ superior de prestigiu şi de calitate, asumându-şi pentru soluţionare probleme de mare complexitate, consecinţe nefaste ale unor evenimente din trecutul nu prea îndepărtat.

În acest context, solicităm, de urgenţă, exprimarea unui punct de vedere oficial al conducerii redacţionale a cotidianului, al conducerii trustului de presă Telegraf - TV Neptun, asupra acestui incident. Dorim ca acest punct de vedere să fie exprimat până marţi, 13 septembrie 2016, când va avea loc conferinţa de presă oficială a Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

Conducerea Universităţii „Ovidius” din Constanţa, prin acest DREPT LA REPLICĂ, îi asigură pe toţi candidaţii înscrişi în concursul de admitere, pe toţi studenţii, cadrele didactice, angajații şi colaboratorii că această instituţie îşi va apăra prestigiul şi îşi va duce la îndeplinire misiunea cu care a fost învestită şi obiectivele pe care şi le-a asumat.

De asemenea, instituţia îşi rezervă dreptul legal de a uza de toate mijloacele legale pentru restabilirea adevărului şi promovării imaginii reale a Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

Conducerea Universităţii „Ovidius” din Constanţa

Biroul de presă al Universității „Ovidius” din Constanța,

11 septembrie 2016

http://www.univ-ovidius.ro/

