Incompatibilitatea primarului Mazăre, o nouă „fumigenă“ cu iz de Cotroceni

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a căzut încă o dată în derizoriu după ce reprezentanţii instituţiei s-au grăbit să iasă în presă cu afirmaţii pe care nu le pot susţine. Ţinta celor de la ANI a fost, încă o dată, primarul Constanţei, Radu Mazăre. Astfel s-a consumat încă un episod din ciclul „cum se fac de rîs instituţiile statului, pe cheltuiala contribuabilului”. Cel mai probabil, inspectorii ANI au primit o informaţie privind o posibilă incompatibilitate a primarului Mazăre, în anul 2003 şi, fără să-l consulte pe cel direct vizat, au dat ieri publicităţii un comunicat de presă conform căruia ANI s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila nerespectare a regimului incompatibilităţilor şi că, în anul 2003, pentru o perioadă de şase luni, Mazăre a fost incompatibil cu funcţia de primar pentru că era administrator la societatea Nisipuri SA. Replica primarului Constanţei nu s-a lăsat aşteptată. El a declarat, ieri, că sesizarea de incompatibilitate a inspectorilor ANI se bazează pe o eroare materială a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) la înregistrarea societăţii “Nisipuri” SA şi a acuzat ANI că acţionează la comandă politică. „La Cotroceni a fost veselie mare. Şefu’, l-am prins pe Mazăre, în sfîrşit! Trebuie să-l dăm jos din funcţia de primar şi l-am găsit: a fost administrator în 2003 la o societate şi nu avea dreptul, conform legii! Domnii de la ANI, ca şi cei de la DNA, nu mai ştiu ce să mai caute şi ce să mai răscolească şi acum s-au repezit ca ulii să-mi caute chiloţii din 2003!“, a spus Mazăre, dovedind, în acelaşi timp, cu documente, că nu a avut niciodată calitatea de administrator al respectivei societăţi comerciale.

Anchetă superficială a inspectorilor ANI

Primarul s-a arătat nemulţumit de faptul că nu a fost contactat de niciun reprezentant al ANI care să-i prezinte suspiciunile instituţiei, înainte ca aceasta să dea publicităţii comunicatul prin care este declarat incompatibil. „Legea nu interzice să fii şi primar şi acţionar, nu interzicea la vremea respectivă. Dacă m-ar fi întrebat slugile politice de la ANI, le-aş fi arătat. După ce am aflat din presă, pentru că numai aşa fac ei, anunţă prin presă, am sunat şi eu la Registrul Comerţului, ca să văd ce se întîmplă. Cei de la Registrul Comerţului au greşit: în loc de administrator Mazăre Mihai, fratele meu, au trecut Mazăre Radu Ştefan. Domnii de la ANI, slugile politice ale lui Băsescu, s-au grăbit să dea un comunicat de presă prin care să declare sus şi tare incompatibilitatea mea fără ca inspectorul de integritate sau directorul de la ANI, sau oricine, femeia de serviciu de la ANI, să-mi dea un telefon şi să-mi pună o singură întrebare: Aţi fost sau nu aţi fost în incompatibilitate? Care este punctul dvs. de vedere?“, a afirmat Mazăre. Mai mult decît atît, Mazăre a afirmat că i se pare inacceptabil să fie înştiinţat joia trecută asupra faptului că este cercetat de ANI, iar luni, dosarul să fie trimis deja la Parchet, fără a i se solicita un punct de vedere. El a adăugat că atitudinea celor de la ANI dovedeşte încă o dată că această instituţie, la fel ca DNA, este subordonată politic. Mazăre a prezentat presei documentele care atestă faptul că nu a fost administrator al societăţii „Nisipuri“, la care inspectorii ANI fac referire. Mai mult decît atît, Radu Mazăre a prezentat şi o notă de la Registrul Comerţului prin care reprezentanţii instituţiei îşi recunosc greşeala şi au îndreptat eroarea materială printr-un alt act care confirmă că Radu Mazăre nu a fost administrator în perioada la care se referă inspectorii ANI. Primarul Mazăre a afirmat că noul dosar al celor de la ANI este un nou eşec al lui Băsescu, care încearcă inutil să-l îndepărteze de la Primăria Constanţa. „Băsescu a încercat prima oară să ne înfunde cu DNA, nu i-a mers, şi acum, pe final de mandat şi înaintea unei noi candidaturi, a început un joc de imagine cu ANI. Băsescu are ce are cu PSD, iar în ceea ce mă priveşte pe mine, Băsescu este mort de oftică pentru că eu, cu toate anchetele lui, am cîştigat Primăria Constanţei cu peste 70%. Eu am spus că nu candidez la preşedinţie. Problema lui Băsescu este că un sprijin al meu pentru oricare dintre contracandidaţii lui i-ar aduce deservicii suficiente cît să piardă un nou mandat. Îl rîcîie la ficat acest lucru. Numai că Băsescu nu înţelege că politica nu se face numai cu instituţiile statului subordonate politic. Politica se face şi cu fapte, cu locuinţe pe care le-ai promis şi le faci, politica se face cu drumuri, cu dezvoltarea turismului şi cu multe altele. Nu poţi să faci politică numai cu scandal“, a declarat Mazăre. El a afirmat că va studia cu avocaţii posibilitatea acţionării ANI în instanţă pentru prejudicierea imaginii sale.

Duvăz: ANI înlocuieşte DNA în lupta politică

Bogdan Niculescu Duvăz, purtătorul de cuvînt al PSD este de părere că Agenţia Naţională de Integritate tinde să ia locul DNA în jocul politic prin acuzaţiile pe care le aduce unor adversari ai preşedintelui Traian Băsescu. Într-un interviu acordat Realitatea FM, Duvăz spune că i se pare suspect faptul că ANI a găsit o incompatibilitate la primarul Constanţei, Radu Mazăre, în urmă cu şase ani, cînd instituţia nici nu exista, în loc să se ocupe de cazurile flagrante de astăzi.