Incompetenţa Guvernului, vizibilă în repartizarea banilor

Situaţia de la Seimeni, unde, de la Guvern, s-au primit mai mulţi bani pentru profesori decât pentru cheltuielile totale ale Primăriei, nu este singulară. Şi la Cobadin, Guvernul a alocat mai mulţi bani pentru salariile profesorilor decât pentru salariile angajaţilor din Primărie. Primarul comunei, Cristian Telehoi, spune că situaţia este alarmantă iar urmarea va fi că nu vor fi bani suficienţi pentru plata salariilor personalului din Primărie. „Pentru plata salariilor cadrelor didactice care predau la unităţile de învăţământ din comuna Cobadin s-au alocat pe întreg anul 3,5 milioane de lei, deşi necesarul era de 2,5 milioane de lei. În schimb, pentru salariile angajaţilor Primăriei s-au alocat doar 1,5 milioane, cu un milion mai puţin decât ar fi necesar pentru acoperirea cheltuielilor salariale pe 2011. Mai mult ca sigur a fost o greşeală, pentru că sunt bani în plus pentru şcolile din comună. Eu am sesizat problema către Trezoreria Constanţa, însă răspunsul pe care l-am primit a fost că, din moment ce hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial, nu se mai poate face nimic, pentru că banii au fost deja repartizaţi şi au o anumită destinaţie”, a susţinut Telehoi. Primăria Cobadin, ca restul administraţiilor locale, primeşte banii necesari pentru salariile profesorilor care predau din comună iar aceştia sunt viraţi lunar către cadrele didactice beneficiare. Banii sunt acordaţi cu o destinaţie specifică, ceea ce face imposibilă intervenţia autorităţii locale în sumele acordate de la Guvern, astfel încât Primăria Cobadin nu-şi va putea recupera banii lipsă de la bugetul local iar salariaţii administraţiei locale vor avea salariu doar primele luni din an. Primarul speră, însă, că va fi organizată o rectificare bugetară ca să nu rămână fără bani pentru angajaţii Primăriei.