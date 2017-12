Incompetenţa statului va duce la un nou împrumut

România are nevoie de un alt împrumut de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) doar dacă statul nu îşi face „curăţenie în casă” şi este obligat să atragă fonduri pentru cheltuielile de consum, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al UniCredit Ţiriac Bank, Dan Pascariu. „De ce a fost nevoie de creditul de la FMI? Statul, atunci când a liberalizat contul de capital, a făcut următorul contract cu societatea (...): când vrei să vinzi valută, îţi asigur că va fi cumpărată la acel curs şi invers. Asta a însemnat contractul statului cu societatea. Când a intervenit criza, ca să nu introducă un risc de deprecierea fantastică (...), BNR a spus următorul lucru: „eu am nevoie de un buffer. Eu nu pot să ţin cursul la nişte limite rezonabile dacă nu am acum un buffer. Nu am o rezervă mai mare””, a spus Pascariu. El a explicat că banii de la FMI au intrat în rezerva băncii centrale, ca fond de rezervă, dar o parte din sumele primite de la FMI şi UE au fost direcţionate către plata salariilor şi a pensiilor, ceea ce „reprezintă o problemă”. La rândul său, Doru Lionachescu, managing partner Capital Parteners, consideră că singurii perdanţi ai actualei crize sunt cei din generaţiile viitoare întrucât statele s-au îndatorat pentru a salva băncile. „Şi în România şi peste tot dacă ne uităm perdanţii nu sunt generaţiile actuale. Au venit state, au pompat masiv, şi-au creat deficit şi i-au salvat pe acţionari. Şi pe management şi pe board, pe toţi i-a salvat. Dar cu ce preţ?”, a spus Lionachescu.