Inconștienți prinși conducând cu alcool „la bord“

În doar două zile, polițiștii constănțeni au prins un inconștient care conducea sub influența băuturilor alcoolice și un altul care a refuzat să se supună testării cu aparatul alcooltest, probabil temându-se că orice va sufla va putea fi folosit împotriva lui. Șoferul băut dovedit a fost oprit în trafic miercuri dimineață, la ora 05.30, în Mangalia și identificat drept S.V., de 27 de ani. Pe de altă parte, conducătorul auto care a refuzat să sufle în etilotest a fost oprit marți după-amiază, pe strada Andrei Mureșanu din municipiul Constanța. Are 53 de ani, inițialele V.M. și vârsta nu i-a adus mai multă minte decât are tânărul de 27 de ani, ci doar mai mult tupeu.