Încredere pentru echipa de Cupa Davis a României

TRICOLORII NU SE TEM DE ECUADOR. Ieşită din Grupa Mondială a Cupei Davis după şapte ani de prezenţă continuă, România are şansa de a reveni în elita tenisului mondial după doar câteva luni. Conduşi de căpitanul nejucător, constănţeanul Andrei Pavel, tricolorii vor da piept în barajul de promovare cu Ecuador, întâlnirea fiind programată la sfârşitul acestei săptămâni, în perioada 17-19 septembrie, la Centrul de Tenis de la Bucureşti. Cei patru jucători selecţionaţi, Victor Hănescu (29 de ani, locul 54 ATP la simplu), Adrian Ungur (25 ani, locul 130 ATP la simplu), Victor Crivoi (28 de ani, locul 183 ATP la simplu) şi constănţeanul Horia Tecău (25 de ani, locul 18 ATP la dublu) sunt cotaţi cu prima şansă, mai ales că Hănescu şi Tecău au jucat şi în precedenta întâlnire, în 2003, când românii s-au impus la mare luptă, 3-2, în Ecuador. “Nu am uitat victoria de la Quito. Eram la început, iar succesul ne-a dat încredere. Clasamentul nu arată echipa Ecuadorului ca fiind puternică, dar jucătorii au experienţă mare în Cupa Davis. Nu ne va fi uşor, nu trebuie să-i tratăm cu lejeritate şi trebuie să ne facem treaba cât mai bine pe teren”, a spus Hănescu, care s-a declarat nemulţumit de suprafaţa de joc de la Centrul de Tenis: “Suprafaţa este alta decât cea obişnuită şi Federaţia şi-a asumat un risc schimbând-o. Este un covor de zgură, aşezat pe un podium de lemn şi nu ne avantajează, pentru că este mai rapidă”. “Am încredere în mine, iar rezultatele îmi sunt favorabile. Jocul mi-a fost constant în ultima perioadă. Pregătirea merge bine, sper să fac o săptămână bună de Cupa Davis, iar meciul de dublu să-l pot câştiga alături de Victor Hănescu fără emoţii”, a adăugat Tecău. În privinţa celui de-al doilea jucător de simplu, Pavel se va decide abia înaintea tragerii la sorţi a meciurilor. “Adrian Ungur este mai în formă din punct de vedere al clasamentului şi al ultimelor turnee jucate, Crivoi are însă mai multă experienţă”, a spus Pavel.

SUD-AMERICANII CRED ÎN SURPRIZĂ. De partea cealaltă, ecuadorienii au sosit deja în Bucureşti şi au susţinut primul antrenament cu gândul la o surpriză. “La câţiva ani după acea întâlnire de la Quito, vom încerca să ne luăm revanşa. Va fi greu să repetăm jocul de atunci, dar, la orice meci de Cupa Davis, jucătorii trebuie să fie pregătiţi pentru cinci seturi. În ultimii ani m-am mai întâlnit, dintre jucătorii români, cu Hănescu de două ori, dar şi cu Crivoi. Hănescu este un jucător foarte bun, cu un serviciu puternic, care joacă bine din spatele terenului, în vreme ce Crivoi este rapid şi aleargă foarte bine după orice minge”, a spus vedeta sud-americanilor, Nicolas Lapentti.