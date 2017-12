Încredere și optimism în tabăra tenismenelor tricolore

Echipa României de FED Cup a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru duelul cu Germania, din barajul pentru menținerea în Grupa Mondială, programat în perioada 16-17 aprilie, la Cluj-Napoca. Tricolorele se antrenează în formulă completă pe zgura din Sala Polivalentă, după ce Irina-Camelia Begu a revenit din SUA, unde a participat la turneul de la Charleston, și s-a alăturat celorlalte tenismene, constănțeanca Simona Halep, Monica Niculescu și Alexandra Dulgheru. „Pe fete le simt foarte bine, atmosfera este foarte bună și totul se desfăşoară conform planului. Avem două fete în plus faţă de partida cu Cehia, Begu și Dulgheru, iar fiecare jucătoare aduce un plus echipei. Vineri vom anunţa care vor fi jucătoarele de la simplu. Liderul echipei Germaniei, Angelique Kerber, va juca bine și este o jucătoare periculoasă”, a spus Alina Tecșor, căpitanul-nejucător al echipei României.

Speranțele pentru un succes în fața Germaniei se leagă în primul rând de o evoluție bună a Simonei Halep, mai ales că sportiva în vârstă de 24 de ani este în revenire de formă, după un început de an dezastruos. „Am jucat câteva meciuri în SUA, sunt mult mai încrezătoare, sunt mai motivată să intru pe teren şi să lupt. Sper să câştig ambele meciuri, să fie mai bine decât cu Cehia. Va fi o partidă dificilă, dar vom face ceva bine. Fiecare meci e diferit, fiecare zi e diferită, dar am un avantaj pentru că am câştigat cu Kerber şi Petkovici de multe ori”, a declarat constănțeanca.

KERBER SOSEȘTE MIERCURI

De partea cealaltă, germancele sunt convinse că va fi o partidă echilibrată, care va aduce tenis de calitate la Cluj, însă este un ghinion că una dintre cele două combatante va părăsi grupa mondială. „Toată lumea crede că va fi o partidă strânsă și poate fi considerată uşor ca o finală. Ambele echipe au avut ghinion că au pierdut meciurile precedente. Cred că va fi interesant, va fi un tenis de calitate. Cred că Angelique Kerber, care va sosi la Cluj în cursul zilei de miercuri, este puţin obosită. Am vorbit cu ea și mi-a spus că este bine, însă are nevoie de câteva zile. Suntem fericite că vine miercuri şi că se va antrena trei zile. Nu am decis, încă, cine va juca în meciurile de simplu”, a spus căpitanul-nejucător Barbara Rittner. „Mă bucur că suntem aici, lumea este prietenoasă cu noi și este o nouă experienţă, pentru că nu am mai fost la Cluj până acum. Dacă o voi avea ca adversară pe Simona Halep, sper să fac un meci bun”, a adăugat tenismena Andrea Petkovic.

Citește și:

Tenismenele tricolore se antrenează la Cluj

Tenismenele tricolore, favorite în fața Germaniei

S-au epuizat biletele pentru meciul România - Germania din FED Cup!

România va întâlni Germania la Cluj