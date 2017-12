Trei sferturi dintre români consideră că economia merge mai rău decât acum un an, însă aşteptările pentru 2013 sunt mult mai optimiste, potrivit GfK. „În 2012, prognoza de creştere a PIB-ului de numai 0,5%. Şomajul este scăzut, sub 5%, iar leul trebuie să se stabilizeze treptat. România rămâne însă a doua cea mai săracă ţară din UE. În plus, tensiunile politice au făcut ca gradul deja mic de încredere în politicieni să scadă din nou”, potrivit raportului GfK Consumer Climate Europe & USA.