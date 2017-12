INCREDIBIL! Bugetul Sănătății pentru ultima lună din an: „0“ lei!!!

Aproape în fiecare an, sistemul sanitar din România s-a confruntat cu aceleași probleme: buget insuficient sau chiar inexistent pentru ultima parte din an. Speranța celor din Sănătate rămâne rectificarea bugetară. ”Pentru ultima lună din an, bugetul este 0 și maximum 44% pentru noiembrie. Speranța noastră stă în rectificarea bugetară, pentru că, în caz contrar, nu avem ce să facem. Avem promisiuni în acest sens. Noi am făcut o fundamentare și am mers deja la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru a ne suplimenta bugetul pe toate domeniile de asistență medicală”, a declarat președintele/director al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, dr. George-Mirel Cristescu. Tot din cauza fondurilor insuficiente, județul nostru încă are liste de așteptare pentru unele dispozitive medicale, de exemplu cele auditive - în acest caz oamenii trebuie să aștepte luni de zile până când primesc respectivele dispozitive. Un lucru bun este că pentru situațiile de urgență nu sunt probleme. Purtătorul de cuvânt al CJAS, Aurelia Rădoi, a explicat că cererile în acest sens sunt onorate în timp util.

Pe liste de așteptare sunt însă și pacienți care au nevoie de unele analize medicale de sânge sau de investigații de imagistică medicală (IRM - imagistică prin rezonanță magnetică sau CT - computer tomograf). ”Din păcate, sunt mulți pacienți care solicită în mod insistent medicilor unele investigații, nu că ar avea neapărat nevoie. Cei care nu au probleme urgente pot aștepta. Serviciile mai scumpe, cum sunt cele de imagistică, ar trebui să fie ultimele solicitate, după ce s-au încercat toate celelalte”, a adăugat purtătorul de cuvânt al CJAS.

CJAS... SPECIALĂ CJAS Constanța este o instituție specială față de alte case din țară, așa că și finanțarea ar trebui să fie pe măsură. CNAS trebuie să ia în calcul faptul că vara, în plin sezon estival, numărul populației de pe litoral aproape că se triplează, lucru care este resimțit din plin și de unitățile sanitare. Nu de puține ori, cadrele medicale din Unitatea de Primire a Urgențelor a Spitalului Județean Constanța s-au plâns de faptul că, vara, presiunea pe UPU este tot mai mare, implicit și cheltuielile sunt mai mari. ”Nouă ne trebuie bani acum, nu la rectificarea bugetară. Se știe care este situația la Constanța”, a declarat președintele/director al CJAS, dr. Cristescu. De altfel, ar trebui să se țină cont de faptul că CJAS Constanța se află între primele case din țară în ceea ce privește colecta de bani de la asigurați.

