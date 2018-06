Incredibil! Chimioterapia şi efectele sale secundare pot fi evitate în cazul celui mai frecvent tip de cancer la femei

Majoritatea femeilor cu cel mai comun tip de cancer la sân în fază avansată nu necesită chimioterapie după operaţie, conform unui studiu aşteptat de multă vreme de oncologi, informează exquis.ro. Descoperirile vin ca urmare a celui mai mare studiu pe acest subiect şi arată că cei mai mulţi pacienţi care au un risc mediu de recurenţă a cancerului pot evita chimioterapia şi efectele secundare pe care le aduce. „Am aşteptat aceste rezultate de ani de zile”, a precizat Allison Kurian, oncolog la Stanford University, care nu a fost implicat în studiu. „Se va schimba tratamentul şi va elimina incertitudinea pentru femeile care iau decizia de a face chimioterapie”. Rezultatele au fost prezentate duminica trecută de echipa internaţională de cercetători la simpozionul organizat de American Society of Clinical Oncology din Chicago şi publicate în New England Journal of Medicine. În cadrul studiului, tumorile au fost analizate cu ajutorul unui test numit Oncotype DX, care examinează activitatea a 21 de gene pentru a prezice riscul recidivării pe o perioadă de 10 ani.