INCREDIBIL! Tineretul României, victorie uriaşă la EURO 2019

Vineri seară, la Cesena, reprezentativa de fotbal tineret a României a scris o pagină de aur în istoria fotbalului din ţara noastră, învingând Anglia, cu scorul de 4-2 (G. Puşcaş 76-pen., I. Hagi 85, Fl. Coman 88, 90+3 / Gray 79, Abraham 87), în al doilea joc susţinut în Grupa C a turneului final al Campionatului European Under 21 din Italia şi San Marino. Al doilea succes consecutiv obţinut de tricolorii „mici”, deveniţi uriaşi, conferă jucătorilor pregătiţi de Mirel Rădoi şanse uriaşe la calificarea în semifinalele EURO 2019.

În prima repriză am notat ocaziile lui Andrei Ivan, Ianis Hagi şi Denis Man, după care englezii au ameninţat şi ei poarta lui Ionuţ Radu. Repriza a doua a fost una interzisă cardiacilor, cu România egalată în două rânduri, imediat după ce prelua conducerea pe tabela de marcaj, şi cu un final mai rar întâlnit. Anglia a avut două ratări uriaşe, cu Ionuţ Radu salvator şi... salvat şi de bară, iar formaţia noastră a lovit decisiv prin Florinel Coman, autorul unei duble, prima reuşită venind în urma greşelii portarului Henderson, iar a doua după un şut excelent.

„A fost un meci foarte greu. Din fericire, am reuşit să câştigăm. Ne bucurăm că am ieşit cu capul sus. Nu am trăit niciodată aşa ceva. Am muncit cu toţii în această campanie şi cred că a venit timpul să fim răsplătiţi”, a spus Florinel Coman, la TVR 1, imediat după încheierea partidei, fostul jucător al Viitorului fiind cel care a obţinut şi lovitura de la 11 metri din care George Puşcaş a deschis scorul. De remarcat şi golul lui Ianis Hagi, cu un şut perfect, dar şi evoluţia tuturor jucătorilor în confruntarea cu Anglia.

Au evoluat următoarele formaţii - România (selecționer Mirel Rădoi): I. Radu (cpt.) - Cr. Manea, Nedelcearu, Pașcanu, Fl. Ștefan - T. Băluță, Cicâldău - Man (74 Vl. Dragomir), I. Hagi (87 Dr. 16. Nedelcu), A. Ivan (63 Fl. Coman) - G. Pușcaș; Anglia (selecționer Aidy Boothroyd): Henderson - Dasilva (78 Abraham), Clarke-Salter (cpt.), Kenny, Tomori - Dowell, Barnes (46 Sessegnon, 57 Foden), Gray - Mount, Calvert-Lewin, Maddison. Meciul a fost arbitrat de sudezul Andreas Ekberg.

Clasament Grupa C: 1. ROMÂNIA 6p (golaveraj: 8-3), 2. Franța 3p (2-1), 3. Anglia 0p (3-6), 4. Croaţia 0p (1-4).

Vineri seară, de la ora 22.00 (în direct la TVR 2 şi TVR HD), Franța va întâlni Croația.