Incredibil! Trăgeau din jointuri ziua, în amiaza mare. Unde își făceau veacul amețiții!

Dacă e vară și e Vama Veche, hop și pasionații de cannabis. În perioada 28-30 august, jandarmii constănțeni au surprins în Vama Veche patru persoane care aveau asupra lor substanțe halucinogene. Potrivit informării Grupării Mobile Constanţa, jandarmii care se aflau în misiune de asigurare a ordinii şi siguranţei publice în Vama Veche, au depistat trei persoane cu vârste cuprinse între 25-38 ani, una de sex feminin și două de sex masculin, în parcarea situată pe str. Albatros, la aproximativ cincizeci metri de terasa Molotov, ce aveau asupra lor o țigaretă confecționată artizanal, care conținea o substanță vegetală cu miros înțepător specific cannabisului, 4 pliculețe autosigilant și un recipient sub formă de aparat de mărunțit, ce conțineau în total 7 comprimate tip pastile, substanțe vegetale cu miros înțepător sub formă de muguri, specific cannabisului și substanțe de culoare albă sub formă de granule.

De asemenea, a mai fost depistată o persoană de sex masculin cu vârsta de 30 de ani, pe plajă, în dreptul terasei Expirat, în stațiunea Vama Veche, având asupra lui un pliculeț autosigilant ce conținea o substanță sub formă de pulbere de culoare albă.

Pliculeţele autosigilante, aparatele de mărunţit şi jointurile găsite asupra lor vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, în vederea continuării cercetărilor.