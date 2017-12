Inculpați în SUA pentru export ilegal de tehnologie militară către Rusia

Trei persoane au fost arestate și inculpate de autoritățile federale americane pentru implicare într-o schemă prin care tehnologie militară avansată era ilegal exportată către Rusia, notează Associated Press. Un locuitor al orașului New York și doi cetățeni ruși s-ar fi folosit de două firme-paravan pentru a cumpăra și apoi exporta componente electronice utilizate pentru sistemele de ghidaj al rachetelor, fără a avea licență pentru a efectua astfel de exporturi. Cei trei inculpați ar fi și falsificat documentele, pentru a ascunde destinația exporturilor. Potrivit autorităților, exporturile de astfel de componente electronice sunt restricționate din motive de securitate națională și antiterorism. Cei trei au fost arestați în cursul zilei de joi, fiind închiși fără a avea dreptul de ieși pe cauţiune, potrivit cotidianului ”The New York Daily News”.