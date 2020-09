Încurajez părinții să trimită copiii la școală

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că decizia de a deschide şcolile, deşi nu este una uşoară, e ''corectă şi necesară'' și i-a îndemnat pe părinți să trimită copiii la școală:

Mă adresez și părinților, care, în mod firesc, sunt preocupați și îngrijorați de modul în care vor evolua lucrurile începând cu 14 septembrie: vă încurajez să îi trimiteți pe copii la școală și să le explicați că, pentru un timp, școala va fi diferită, dar, dacă vom respecta cu toții regulile, vom depăși cu bine această situație.

Președintele a subliniat că riscul de infectare nu poate fi redus la zero, dar limitarea accesului la educație are efecte nefaste:

Nu putem reduce riscul de infectare la zero, dar, în același timp, este foarte important să conștientizăm că, prin respectarea regulilor de bază, fiecare contribuie la siguranța întregii comunități. Limitarea accesului la educație are consecințe negative majore pentru generațiile tinere și ne afectează tuturor viitorul.

Cele mai importante declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

- Școala începe pe 14 septembrie in condiții diferite

- Avem doar câteva localități in care educatia se va relua online

In altele, in sistem hibrid

- Autoritățile au implementat o serie de proceduri pentru a limita riscul de transmitere a covid

- Eficiența lor depinde de colaborarea cadrelor didactice, părinților și elevilor

- Nu putem reduce riscul de infectare la zero, dar, prin respectarea regulilor, fiecare contribuie le siguranța întregii comunități

- Limitarea accesului la educație are consecințe negative majore

- Decizia de a deschide școlile este corectă si necesară, chiar dacă nu e una ușoară

- Pentru părinti: vă incurajez să trimiteți copiii la scoală si să le explicati că, pentru un timp, școala va fi diferită