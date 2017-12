Încurcate sînt căile… intervenţiilor prefectului

Prefectul Culeţu recunoaşte că a fost sunat de Iancu Paris, dar nu admite că a intervenit în favoarea lui la comisarul şef Victor Popescu.

Victor Popescu recunoaşte că l-a sunat pe comisarul Cristian Bratu, dar nu admite că a intervenit pe lîngă el în favoarea lui Iancu Paris

Cristian Bratu recunoaşte că a intervenit pentru Iancu Paris pe lîngă agentul Vasile Marchel, dar nu admite că a fost sunat de comisarul şef Victor Popescu

Agenţii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa au fost convocaţi ieri după-amiază, de către comanda Inspectoratului Judeţean de Poliţie, la o şedinţă-fulger. Tema principală a şedinţei, condusă de prim-adjunctul şefului IPJ, comisar şef Adrian Rapotan, a fost, nici mai mult, nici mai puţin, decît... prelucrarea regulamentului de activitate al Poliţiei Rutiere! Mai exact, poliţiştii au aflat ieri, de la superiori, că trebuie să respecte legea şi să-şi facă datoria, fără să fie implicaţi în cazuri de trafic de influenţă. Şedinţa de instruire a poliţiştilor de la Rutieră, care parcă ar fi fost angajaţi ieri, a avut girul şefului IPJ, comisar şef Victor Popescu, care, de altfel, şi-a şi făcut simţită prezenţa, la un moment dat. Este vorba despre acelaşi Victor Popescu, al cărui nume este implicat, alături de cel al prefectului Dănuţ Culeţu, într-un caz de abuz în serviciu şi favorizare a infractorului, mediatizat exact ieri de cotidianul “Telegraf”. Cu alte cuvinte, Victor Popescu, asupra căruia planează suspiciuni de implicare în trafic de influenţă, i-a chemat la apel tocmai pe acarii Păun, care nu fac altceva decît să execute ordinele fără să crîcnească!

Şi pentru că am pomenit de cazul de care este legat numele lui Popescu, alături de cel al prefectului Culeţu, mediatizarea acestuia nu a rămas fără ecou, comunicatele de presă remise în acest sens scoţînd la iveală noi elemente. Reamintim că potrivit articolului publicat ieri de “Telegraf”, Dănuţ Culeţu a intervenit pe lîngă Victor Popescu, pentru a-l favoriza pe patronul pizzeriei Coral din Constanţa, Iancu Paris, cel mai bun prieten al fratelui prefectului, surprins duminică în trafic deşi avea permisul suspendat pentru o perioadă de trei luni pentru conducere sub influenţa alcoolului. La rîndul lui, Popescu l-a sunat pe comisarul Cristian Bratu, ofiţer în cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere, pentru a rezolva cazul. Comisarul Bratu l-a sunat şi el pe agentul Vasile Marchel, care îl surprinsese în trafic pe Iancu Paris, spunînd-i acestuia să renunţe la dosarul penal şi să întocmească doar un proces-verbal pentru că numerele autoturismului lui Iancu Paris erau montate în geamuri şi nu în locurile special desemnate conform Codului Rutier. Cazul a ajuns însă în atenţia DGA - Biroul Anticorupţie Constanţa, care a sesizat ulterior Parchetul Curţii de Apel Constanţa.

DGA şi IPJ se contrazic în comunicate oficiale de presă

Comunicatul de presă remis ieri de Serviciul Relaţii Publice al DGA - Biroul Anticorupţie Constanţa, semnat de subcomisar Rober Băraru, a confirmat faptul că agentul de circulaţie Vasile Marchel a formulat un denunţ împotriva şefului său, comisar şef Cristian Bratu. Agentul a reclamat, potrivit comunicatului DGA, că, “deşi începuse să întocmească actele de constatare a infracţiunii (conducerea autoturismului personal deşi avea permisul suspendat), a fost sunat pe telefonul mobil de către cms. şef Cristian Bratu, care a insistat să întocmească un proces-verbal de contravenţie pe numele lui Iancu Paris, pentru că nu avea numerele de înmatriculare aplicate conform legii.” Un alt comunicat de presă remis ieri, de această dată de Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al IPJ, relevă faptul că Iancu Paris ar fi fost sancţionat contravenţional pentru faptul că şofa un autoturism marca Daewoo Cielo fără a avea montate placuţele cu numerele de înmatriculare. Potrivit aceluiaşi comunicat, verificările care s-au făcut ulterior au dus la concluzia că Iancu Paris avea permisul suspendat, drept pentru care acestuia i s-a întocmit dosar penal. Comunicatul IPJ subliniază faptul că Iancu Paris i-a prezentat agentului de circulaţie permisul de conducere, pe care îl avea la el şi pe care “nu-l predase organelor de poliţie cu ocazia aplicării sancţiunii contravenţionale pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, motivînd că nu îl are asupra sa, fiindu-i pus îîn vedere ca are obligaţia legală să predea permisul de conducere la sediul poliţiei rutiere.” Prin urmare, o flagrantă contradicţie cu afirmaţiile agentului de circulaţie Marchel, care a formulat denunţul la DGA şi care a menţionat că “deja începuse să întocmească actele de constatare a infracţiunii” în cazul lui Iancu Paris. Aceste contradicţii, precum şi faptul că poliţiştii se contrazic între ei demonstrează clar că se ridică multe semne de întrebare în acest caz. Reamintim că şeful IPJ, Victor Popescu, a recunoscut faptul că a discutat telefonic cu comisarul şef Cristian Bratu, căruia i-a transmis să rezolve cazul. În schimb, Cristian Bratu a infirmat faptul că ar fi discutat despre acest caz cu Popescu, recunoscînd că a vorbit cu agentul Marchel. Reiese clar că, dacă ţinem cont de comunicatul IPJ, Popescu a vorbit cu Bratu, Bratu cu Marchel, iar toate aceste discuţii au survenit ca urmare a faptului că în trafic fusese depistat un autoturism ale cărui plăcuţe cu numere de înmatriculare erau montate în geamuri?! Să fim serioşi! Oare acesta este motivul pentru care ieri agenţii de la Rutieră au fost convocaţi ca să li se spună să-şi facă datoria pe teren? Mai ales că IPJ subliniază în comunicatul remis ieri că lui Iancu Paris i s-a întocmit dosar penal pentru că a condus deşi avea acest drept suspendat, dar nu în aceeaşi zi în care a fost surprins în trafic, ci ulterior… Cu alte cuvinte, după ce Marchel formulase denunţul la DGA şi începuseră cercetările! Iar dosarul penal a fost întocmit probabil pentru a se încerca muşamalizarea intervenţiilor în acest caz!

Prefectul Culeţu implică instituţia pe care o conduce într-o problemă personală

Capac peste toate, prefectul Culeţu a recunoscut ieri că a fost sunat de Iancu Paris în ziua în care acesta din urmă a fost surprins în trafic deşi avea permisul suspendat. În comunicatul oficial pe care l-a remis ieri Biroul de presă al Prefecturii, se menţionează faptul că prefectul nu a avut vreo implicare în acest caz. În schimb, în faţa ziariştilor, cînd a fost întrebat despre implicarea sa în acest caz, înainte de a fi remis comunicatul de presă, prefectul Culeţu a declarat cu totul altceva: “Vreau să spun că Instituţia Prefectului nu a acţionat şi nu va acţiona niciodată în detrimentul legii.”. Cu alte cuvinte, Culeţu a implicat instituţia pe care o conduce şi care este subordonată Guvernului, într-o problemă care îl priveşte doar personal! În momentul în care jurnaliştii i-au adus aminte că pe desfăşurătorul lui Iancu Paris din ziua respectivă apare numărul său de telefon, Culeţu a declarat: “Domnul Paris m-a sunat şi mi-a spus textual că dînsul a fost cel care a văzut în seara respectivă evenimentul petrecut la Capitol.” De ce o fi vrut Iancu Paris să-i comunice prefectului că a asistat la un “eveniment petrecut la Capitol” cu cîteva zile bune în urmă exact în momentul în care a fost surprins în trafic fără permis, doar Culeţu ştie?! Sau poate a aflat şi ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, care, potrivit unor surse oficiale, s-a interesat deja de acest caz legat de numele tandemului Culeţu – Popescu. Poate ministrul Blaga reuşeşte să descurce el iţele... telefonice încurcate ale unui “banal” caz provocat de montarea unor numere de înmatriculare în geamul unei maşini! Pînă atunci însă, cercetările în acest caz sînt continuate de Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa.